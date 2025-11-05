מי אתה אבו טבלה? המתנחל שמדבר ערבית שוטפת וכובש את הרשת

בתכנית הפודקאסט החדשה שלנו אירחנו את יוני שרון הידוע יותר כדמות הרשת אבו טבלה - האיש שמצליח לגשר בין עולמות להצחיק לרגש ובעיקר לשבור מחיצות.

יוני שרון, תושב כפר אלדד שגדל בבית אל, הוא אמן כלי הקשה מוכשר שמנגן עם טובי הזמרים בישראל.

בנוסף הקים שני הרכבים מוזיקליים האחד של מתנחלים שמנגנים מוזיקה ערבית והשני הרכב משותף עם מוסיקאים מבית לחם.

את השפה הערבית למד יוני בדרך לא שגרתית משיחות יומיומיות עם פועלים פלסטינים באתרי בנייה ומקריאה ולימוד עצמי.

היום הוא מדבר ערבית שוטפת לחלוטין מה שהפך אותו לדמות אהובה גם בקרב דוברי הערבית ברשת.

בתקופת הקורונה נולד אבו טבלה - דמות סאטירית ומשעשעת שיצר יוני כדי לשתף חוויות מהחיים המשותפים של יהודים וערבים. הסרטונים שלו הגיעו לאלפי צפיות והוא הפך לתופעה ויראלית.

אחד הסרטונים שזכה לחשיפה רבה היה זה שבו לעג למחאת האמנים - סרטון שהביא אותו עד לתכנית העולם הבוקר בערוץ שלוש עשרה.