כיכר השבת
משוחח עם פלסטינים

מי אתה אבו טבלה? המתנחל שמדבר ערבית שוטפת וכובש את הרשת

יוני שרון, המוכר כאבו טבלה, מתנחל מכפר אלדד שלמד ערבית שוטפת ויצר דמות סאטירית ויראלית המגשרת בין יהודים וערבים ברשת - מתארח ב"בודקאסט" | צפו (VOD)

2תגובות

בתכנית הפודקאסט החדשה שלנו אירחנו את יוני שרון הידוע יותר כדמות הרשת אבו טבלה - האיש שמצליח לגשר בין עולמות להצחיק לרגש ובעיקר לשבור מחיצות.

יוני שרון, תושב כפר אלדד שגדל בבית אל, הוא אמן כלי הקשה מוכשר שמנגן עם טובי הזמרים בישראל.

בנוסף הקים שני הרכבים מוזיקליים האחד של מתנחלים שמנגנים מוזיקה ערבית והשני הרכב משותף עם מוסיקאים מבית לחם.

את השפה הערבית למד יוני בדרך לא שגרתית משיחות יומיומיות עם פועלים פלסטינים באתרי בנייה ומקריאה ולימוד עצמי.

היום הוא מדבר ערבית שוטפת לחלוטין מה שהפך אותו לדמות אהובה גם בקרב דוברי הערבית ברשת.

בתקופת הקורונה נולד אבו טבלה - דמות סאטירית ומשעשעת שיצר יוני כדי לשתף חוויות מהחיים המשותפים של יהודים וערבים. הסרטונים שלו הגיעו לאלפי צפיות והוא הפך לתופעה ויראלית.

אחד הסרטונים שזכה לחשיפה רבה היה זה שבו לעג למחאת האמנים - סרטון שהביא אותו עד לתכנית העולם הבוקר בערוץ שלוש עשרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
תראו איך על ההתחלה הוא מכפיש בחורי ישיבות
סעעע
1
הפעם נקרעתי מצחוק באמת.....
.....

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר