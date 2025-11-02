בתום שעות דרמטיות של חיפושים נרחבים באזור תל אביב, הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, יצרה הערב (ראשון) קשר עם משפחתה.

תומר-ירושלמי נעדרה מאז שעות הבוקר, אז אבד עמה הקשר. רכבה אותר בחוף הצוק בתל אביב – מה שהביא לחשש כבד לחייה. במאמצי החיפוש השתתפו מסוק משטרתי וכוחות הצלה רבים. לאחר שיצרה קשר עם בעלה, היא אותרה באזור השרון - כקילומטר מצפון לחוף הצוק.

השתלשלות האירועים

ירושלמי נעדרה היום במשך שעות, ובעקבות חשש כבד לחייה, המשטרה וצה"ל פתחו בחיפושים נרחבים אחריה באזור חוף הים בהרצליה. במאמצי החיפוש השתתפו מסוק משטרתי, לצד כוחות מחיל הים - שסרקו במים, יחד עם יחידות איתור צה"ליות שהסתייעו ברחפנים תרמיים.

אלא שכעבור קרוב לשעה של חיפושים, הודיעה המשטרה כי היא בריאה ושלמה - לאחר שנמצאה בחוף השרון בהרצליה. גורם במשטרה ציין כי היא יצרה קשר עם בעלה.

רכבה של תומר-ירושלמי אותר ריק בחוף, והיא השאירה מכתב בביתה שעורר את חששה של בעלה. תומר-ירושלמי לא לקחה איתה את הטלפון הנייד שלה - שלפי שעה כבוי ולא ברור איפה נמצא.

היא יצרה קשר עם בני המשפחה בדרך אחרת - שאינה ידועה כרגע - ואלה הכווינו את השוטרים לחוף השרון שם נמצאה, בבגדים יבשים על קו החוף.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אמר במוקד החיפושים לאחר איתורה של תומר-ירושלמי כי "בשעות אחר הצהריים קיבלנו דיווח על נעדרת עם חשש כבד לחייה. עם כוחות מתוגברים וכל האמצעים - גם טכנולוגיים - אחרי סריקות של לא מעט זמן - אותרה. כרגע היא הולכת עם שוטרים וחיילים לבדיקה גופנית ולאחר מכן תגיע למשטרה".