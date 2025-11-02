הגאון רבי אברהם דויטש ותת-אלוף במילואים יואלי אור ( צילום: באדיבות רוני אהרון )

בעוד המתיחות בין הציבור החרדי למערכת הביטחון מגיעה לשיא חסר תקדים, ובג"ץ מחדד את דרישותיו לאכיפת חוק הגיוס, מתגלה כעת לראשונה: תוכנית מפורטת ומפתיעה שעשויה לשנות את כללי המשחק.

ב'חוות דעת' ארוכה, חושף הגאון רבי אברהם דויטש, אב בית הדין ורב הקהילה החרדית במעלה אדומים, תוכנית בת שנה שפיתח יחד עם תת-אלוף במילואים יואלי אור: הקמת "יחידת גבולות הפנים" (יג"ה) - מנגנון ביטחוני עצמאי שיאייש אלפי חרדים בוגרים שאינם בישיבות וכוללים לשמירה על מאות ערים ויישובים בישראל. רק אתמול התפרסם במאות בתי כנסת מרכזיים ספר בשם "העקוב למישור" בו מצוטטים חלקים מאותה 'חוות דעת', ובידי 'כיכר השבת' מסמך בן 33 עמודים המפרט את התוכנית במלואה - פרסום ראשון.

ספר ה"עקוב למישור" אודות נוסח הכתובה במישור אדומים בו הגר"א דויטש דן בחלק מחוק הגיוס

ספר ה"עקוב למישור" אודות נוסח הכתובה במישור אדומים בו הגר"א דויטש דן בחלק מחוק הגיוס

חוברת מאת הגר"א דויטש אב"ד מעלה אדומים בדבר חוק הגיוס - בפרסום ראשון ב'כיכר השבת'

• • •

הגר"א דויטש, מקורב לגאב"ד חניכי הישיבות רבי מרדכי גרוס, תלמיד של הגאון רבי אליהו בער וואכטפויגל והגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר מלייקווד. "הייתי קשור בעבותות לכבוד הרב שטיינמן, רבי שמואל אוירבך, רבי משה שמואל שפירא, ורבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל", הוא כותב.

למרות הקשרים עם הדרג העליון של עולם התורה, הגר"א דויטש מעולם לא חתם על כרוז בחירות. הוא נכד של הכתב סופר, תלמיד בית בריסק, ולא משתתף בבחירות.

איך זה התחיל?

"הגעתי לרעיון תוך כדי דיון הלכתי", מספר הגר"א דויטש במאמר. "דנתי בשאלה האם צריך לכתוב 'מעלה אדומים' בגט גירושין כישוב נפרד. כחלק מהראיות, עיינתי במפות צבאיות והבחנתי את הקרבה המדאיגה לכפר עזריה העוין".

"מתוקף תפקידי הרבני", הוא ממשיך, "פנו אלי גורמי הביטחון הבכירים במעלה אדומים והסביבה לנסות לקדם קשרי חוץ עם נדיבים מחו"ל שיתרמו למען יחידת גבולות הפנים של 'גוש אדומים' הכולל כ-150 מתנדבים. המפקדים תיארו לפני את הקושי שלהם, "אין לנו מספיק כח אדם מאורגן ומסודר שיכול להגן עלינו באירוע פלישה רח"ל בזמן אמת, רק נס משמים יכול להציל אותנו". ראיתי את הקושי, שמעתי את הכאב, והרגשתי את הפחד בעיניים של המפקדים המסורים. ואכן הסכמתי לפנות לתורמים מסוימים שרגילים לתרום לארגונים דומים, ושביטחון אחיהם בארץ ישראל יקר להם, והם פתחו את ליבם למען ביטחון העיר מעלה אדומים וחמשת היישובים מסביב שקרובים ליישובים עוינים".

הגר"א דויטש עם גאב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך

הגר"א דויטש בראש מושב בית דין במעלה אדומים

השותף המפתיע: תת-אלוף יואלי אור

"הכרתי את הרב דרך מתנדב בגולני", מספר תת-אלוף במילואים יואלי אור בראיון לכותב השורות. "חבר בדירקטוריון בעמותת גולני תושב מעלה אדומים הציע שנפגש. נפגשנו - והיה חיבור מיידי".

אור, שסיים את שירותו הצבאי בדרגת תת-אלוף (שתי דרגות מתחת לרמטכ"ל), מתאר: "פעם ראשונה שמעתי את המושג 'יהרג ואל יעבור' על גיוס לצבא. הייתי בהלם".

"אבל אז הבנתי משהו", הוא ממשיך. "אנחנו חיים באותה טריטוריה. האויבים שלנו לא בוחלים במי לפגוע. כל אחד צריך לתת הגנה במה שהוא יכול - השאלה היא רק איך".

התובנה המרכזית הגיעה מהגר"א דויטש: "הוא אמר לי: 'תורתו אומנותו' - זה לא פחות מחייל. זה משרה צבאית רוחנית. אבל יש סקטור אזרחי שמאוים, והצבא עסוק. אולי יש מקום לפעילות הגנתית שלא דורשת מדים ולא תחת הצבא והמשטרה?"

תת-אלוף במילואים יואלי אור ( באדיבות רוני אהרון )

"רמטכ"ל לשעבר אמר לי: אין צורך בגיוס חרדים"

הגר"א דויטש חושף במאמר שקיים דיאלוג ממושך עם בכירים במערכת הביטחון והמשפט, הוא מספר שאחרי עשרות פגישות עם ראשי הצבא והשלטון, התברר לו "עד כמה אין לגורמי הצבא והממשלה שום מושג שאנחנו מוכנים למסור את הנפש ולא להתגייס, שהם חושבים שמדובר על ענין פוליטי, ולא מבינים שההתנגדות שלנו להתגייס היא מסיבה דתית אמיתית. שאנחנו באמת חושבים שלשרת בצבא זה איסור שדינו יהרג ואל יעבור".

הוא מוסיף ומתייחס לאפשרות של עריכת עצרת המונית, "עצרת של חצי מיליון או מיליון וחצי, זה לא בהכרח ישנה את דעת הקהל של הציבור החופשי. בודאי זה חוב שלנו להתפלל ולהתחנן לפני ה', ואין ספק שכח האחדות של כל העדות והחוגים שמגיעים עם לב נשבר וזועקים על הסכנה שעומדת לפנינו, זה קיבוץ צדיקים שטוב להם וטוב לעולם. אבל בעיני החילוני זה לא יותר מעוד הפגנה של סגירת כבישים כמו שהיה הרבה בשנתיים אחרונים. הדרך היחידה לגרום להם לחשוב מחדש, זה להסביר להם ב'רחל בתך הקטנה' שאפילו אם היינו רוצים אנחנו לא יכולים לשרת, זה הדת שלנו וזה המסורת מרבותינו, ומנסיון ראיתי בעשרות שיחות עם חילונים ודתיים שאם מסבירים באמת ובתמים בדרך כבוד שאצלנו זה יהרג ואל יעבור, ולא יכולים לעולם ועד להתגייס, מתחילים להבין שיש כאן סיפור אחר שהם לא שמעו מעולם, שזה ה-DNA שלנו, זו התורה שלנו, שלא נוותר עליה לעולם".

במסמך שפורסם, הוא מתעד את השיחות.

עם הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי

"שוחחתי עם הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי בפגישה במשרדו יחד עם דובר צה"ל לשעבר תת-אלוף אבי בניהו", מספר הגר"א דויטש. "אשכנזי אמר לי שלדעתו עוד מעט יהיה בארץ 'צבא מקצועי', כמו שכל העולם המערבי עובר לאט לאט לצבא מקצועי".

"הוא אמר במפורש", הגר"א דויטש ממשיך, "'בעולם הטכנולוגי של היום הכל עובר לסגנון אחר של לחימה, ל'צבא מקצועי', וברור שבצבא כזה אין צורך בגיוס של הציבור החרדי בצה"ל'".

לדברי הגר"א דויטש, אשכנזי "הבין היטב את הגישה שמי שחי עם השקפתו של החתם סופר ותלמידיו לא יכול לשרת בצבא בעקבות טעמי דת - וכיבד את הגישה. הוא אף הבטיח להשמיע את דעתו המקצועית בדיונים שיעלו בעניין".

מאמרו המלא של גאב"ד מעלה אדומים הגר"א דויטש בדבר הקמת יג"ה:

השיחה המפתיעה עם שופט בג"ץ שכתב את חוק טל

אך הפגישה המדהימה ביותר, לדברי הגר"א דויטש, היא עם השופט צבי טל - האיש שעמד בראש הוועדה שניסחה את חוק טל לגיוס חרדים.

"היה דיון בוררות ארוך בלשכת עורכי הדין בירושלים לפני כמה שנים", מספר הגר"א דויטש. "לאחריו שוחחנו על חוק הגיוס".

"השופט טל אמר לי בפה מלא", הגר"א דויטש מצטט מדויק: "'הציבור החרדי לא מבין עניין. למה לא ניגשים לבג"ץ ואומרים בבירור שלפי הדת של הציבור החרדי אנחנו לא יכולים לשרת בצה"ל?'".

"אמרתי לו שהיו כאלה שניסו", הגר"א דויטש ממשיך, "והוא ענה לי: 'אל תגיד לי מה היה. אני אומר לכם שלא היה אף פעם דיון בבג"ץ מול הציבור החרדי ששירות בצה"ל זה נגד הדת. ואני אומר לכם שלא שייך ששופטי בג"ץ לא יכבדו את זה. זה מקובל בכל העולם'".

הגר"א דויטש מוסיף: "זו הייתה גם הדעה של הרב משולם דוד סולובייצ'יק זצ"ל ושל הרב משה שמואל שפירא זצ"ל. ויש לכך הסכמה של שופט שבעצמו כתב את החוק ועמד בראש הוועדה שהתחילה את כל המהלך של גיוס חרדים".

הגר"א דויטש עם מרן הגרמ"ד סולוביציק זצוק"ל

ההצעה: יחידת גבולות הפנים

ליבת ההצעה נשענת על טענה ביטחונית שהגר"א דויטש מפרט במסמך: "הגבולות של מדינת ישראל אינם דומים לרוב המדינות שבהם האויב נמצא רק מחוץ לגבולות - במדינת ישראל יש מאות גבולות אם לא יותר".

"הגבולות האלה", הוא כותב, "לא רק שאין בהם חיילים - אין אפילו גדר, אין אפילו מצלמות. הגבולות האלו הם הערים, הכפרים והיישובים הערביים בתוך שטחי ישראל".

הוא לוקח את עירו כדוגמה: "מעלה אדומים - יש לנו כ-50,000 תושבים, סמוכים לכפר עזריה העוין ועוד כמה יישובים ערבים מסביב. אין גדר מסביב העיר. אין מצלמות בשטחים רבים. רק 8 מתוך 40 כוננים מגיעים לאירוע בתרגילים".

"אין להם תקשורת מקצועית", הוא ממשיך. "אין מדים אחידים. אין רכב חירום. אין נעליים טקטיות ללחימה. אין ווסטים מוגני ירי עדכניים. ובגלל אגו ופוליטיקה - אין מפקד ראשי".

אירוע קונקרטי: "לפני מספר חודשים הצליחו להיכנס לעיר מעל 400 עובדים פלסטינאים, למרות המאבטחים והשוטרים הרבים. פשוט לא היה שם מי שיכול לקחת פיקוד".

הגר"א דויטש מזכיר את דו"ח מבקר המדינה על ליקויים ביו"ש: "דובר צה"ל אמר שהם מודעים אבל זה לא רלוונטי כעת. אבל ישבתי עם מפקדים בכירים בצבא שהודו לי "אנחנו מפחדים מהיום הנורא דווקא אחרי השביעי באוקטובר, הרבה יותר מלפני. כעת בזמן מלחמה - כולם בחזית ואין חיילים בתוך המדינה. אין לנו לא מחסומים, לא כלים ולא לוחמים'".

החזון: 3,000 חברים בשלב ראשון - "לא בחורי ישיבות ואברכים"

התוכנית מפורטת במסמך: יחידה עצמאית בכל עיר ויישוב עם ציבור חרדי.

"נקודה חשובה שכדאי לציין", הגר"א דויטש מדגיש, "אין שום כוונה להכניס ליחידה בחור מחברון או פוניבז' ולשים אותו ככונן. הכוונה על אנשים בוגרים ונשואים - לא צעירים כלל וכלל. וכמובן לא אברכים אלא כאלה שלא יושבים ולומדים בשום ישיבה או כולל. המדובר על מוכרים בקיוסק ובחנות חליפות, בעלי חנויות וחברי עיריה - מסוג של האלה". כדי להתקבל לארגון הם יצטרכו להביא אישור מרב השכונה או אישיות תורנית מוכרת שהם לא רשומים בשום מסגרת ואין תורתם אומנותם.

החברים יעברו אימונים מקצועיים של 6 חודשים על ידי חברות בינלאומיות חיצוניות, ולא על ידי הצבא והמשטרה - "כמו ימ"מ ותותחנים ויחידת מורן - שכבר מכשירות את שירותי הביטחון של המדינה".

האימונים יכללו, לפי המסמך: Hostage Scenarios, Anti-Terror, Active Shooter, Hand-to-Hand Combat, Combat Shooting, Urban Tactical Training.

"כל חבר חייב לעבור בדיקות רפואיות בין לפני ובין כל חודש", נכתב במסמך. "הם יצוידו בנשק מתקדם, ציוד טקטי מלא, ווסטים מוגני ירי, מכשירי קשר מקצועיים".

הגר"א דויטש בראש מושב בית דין במעלה אדומים

הפיקוד הכפול - הנקודה הבעייתית

כאן מגיע החלק המורכב ביותר. הגר"א דויטש מסביר: "יו"ר יחידת גבולות הפנים - חשוב ביותר שיהיה דווקא איש שלמד בישיבה חרדית. גם שאר המפקדים יהיו אך ורק כאלו שלמדו בישיבות חרדיות".

אך הנקודה המרכזית: "חברי מועצת גדולי ישראל של ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה יקבעו בפה אחד את זהות 'נשיא היחידה'. כל המפקדים יהיו כפופים לנשיא היחידה לכל נושא - אישור תפקידים, סדר אימונים, כשרות אוכל, וכל נושא המוגדר בעיני הנשיא כנושא הלכתי או השקפתי".

במצב חירום? "הפיקוד על יציאה לאירועים בשטח יהיה על ידי המפקד המקומי של מג"ב בסיכום עם נשיא היחידה. אבל אם תהיה הוראה לצאת לאירועים מחוץ לגוש או משימה שלא במסגרת תפקיד היחידה - יכול יו"ר הגוש המקומי או נשיא היחידה לתת סירוב פיקוד".

"ברגע שהארגון יהיה אפילו במקצת תחת מטריה של משרד הביטחון או ביטחון פנים, זה רק שאלה של זמן עד שהם יקחו פיקוד ויערבבו את הארגון עם הצבא והמשטרה".

"ההתבדלות הגמורה מגופי הביטחון הרשמיים", הגר"א דויטש כותב, "היא הדרך היחידה שאפשר להגיע לאלפי אנשי צוות חדשים שמוכנים ודרוכים".

הגר"א דויטש

העמדות הרבניות, התגובות והשאלה הגדולה

"יהרג ואל יעבור" - מה אומרים גדולי התורה?

הגר"א דויטש מציג במסמך מקורות רבים המעידים על התנגדות עקרונית לגיוס. הוא מדגיש: "על כל הצדדים להבין שאין שום אפשרות שהציבור החרדי ועולם הישיבות יהיו חלק מהמנגנון הצבאי או שיהיו שותפים בכל צורה שהיא לארגון כל שהוא שנמצא תחת הממסד של משרד הביטחון או ביטחון פנים".

הרב שך זצ"ל, מייסד דגל התורה:

במסמך מצוטט: "שירות וגיוס בחורי ישיבות לצבא יש בו משום 'יהרג ואל יעבור' וחייבים למסור את הנפש, למנוע בכל התוקף השתתפות עם הצבא. לאחרונה פרסם זאת שוב חתנו של הרב שך, זקן חברי מועצת גדולי התורה, הרב מאיר צבי ברגמן שליט"א".

הרב דוד סולובייצ'יק זצ"ל, ראש ישיבת בריסק:

"הייתי תלמידו", כותב הגר"א דויטש. "הוא היה רגיל לומר בדרשות ונדפס בספריו: 'עצם הקמת המדינה הוא אירוע הרבה יותר גרוע מכל מה שהיטלר עשה. עצם הקמת מדינה הוא הרמת יד בהקב"ה ובתורתו'".

"שמעתי ממנו בכלי ראשון", הגר"א דויטש ממשיך, "'כל קשר לצבא יש בו משום איסור תורה והוא יהרג ואל יעבור. העצה היחידה לציבור החרדי היא לעמוד נגד בעוז ובאחדות'".

הרב דוב לנדו

הגר"א דויטש מצטט הקלטה שהתפרסמה: "נשמע נציג מצה"ל דורש שוויון וטוען 'מלחמת מצוה' ו'סכנת נפשות'. הרב לנדו משיב: 'אני מבקש סליחה אם אני מדבר חריף - הזכות שלנו בארץ ישראל זה רק בזכות לימוד התורה וקיום המצוות. אנחנו לא המוגנים - אנחנו המגינים!'"

הרב אליהו דוב וואכטפויגל

"ישבתי עמו לאחרונה ביחידות בלשכתו", מספר הגר"א דויטש. "הוא ביקש להשמיע לאוזני את דבריו בטקס להקמת קרן 'עולם התורה' שגייסה כמעט 100 מיליון דולר".

במסמך מצוטטים דבריו: "כמעט שאין צבא גרוע יותר מצה"ל. הצרה שלנו כל השנים בישראל זה הצבא - הם לא המצילים שלנו, אלא הם הצרה שלנו. ומי שמציל את עם ישראל בכל מקום בעולם, הוא יציל אותנו גם מהצבא. ופשוט שהגיוס לשם זה יהרג ואל יעבור".

הגר"א דויטש

האם זה באמת יקרה? - "רק גדולי ישראל יכולים להחליט"

הגר"א דויטש זהיר במסקנותיו. "צריך להדגיש שמה שהעלינו ביחד עם אנשי הביטחון הבכירים ביותר במדינה אינו אלא הצעה ראשונית".

"רק גדולי ישראל הם היחידים שיכולים לתת אישור או איסור בענייני דת וקהילה. בפרט כשמדובר בשינוי דרסטי כזה - זה יהיה הפעם הראשונה בתולדות המדינה שהציבור החרדי נותן כתף באופן גשמי בביטחון המדינה".

והוא מוסיף אזהרה: "יתכן מאוד שגדולי ומאורי ישראל יקבעו שגם התוכנית המדוברת נחשבת 'יהרג ואל יעבור' ויש להרחיקה כמטחווי קשת".

"נפגשתי עם כמה גדולי תורה מכל החוגים, גדולי ראשי הישיבה בציבור הליטאי, גדולי האדמו"רים החסידיים, וגדולי ההוראה הספרדיים", הוא כותב. "הצגתי לפניהם את החוות דעת עם כל המסמכים והרעיון של הקמת הארגון. כמה מגדולי ישראל שליט"א דנו בפרטות על הרעיון. אבל מכיוון שיש בזה הרבה פרטים ודקויות והרבה אחריות, עדיין לא קיבלתי הכרעה להתקדם עם המהלך מול הרשויות".

"אחד מבכירי חברי מועצת גדולי התורה אמר לי בכנות, לפני שנותנים אישור לדבר כזה חייבים לדון כל גדולי ישראל ביחד כמו סנהדרין, אמנם יש בזה הצלת נפשות ויש בזה הצלת עולם התורה, אבל לתת הוראה שמותר לכתחילה להכניס אלפי אנשים (ובפרט הורים לילדים) לספק פיקוח נפש גם זה אחריות, שרק כולם יחד יכולים להכריע".

תת-אלוף אור: "אני מאמין שזה יכול לעבוד"

בראיון לכותב השורות, תת-אלוף יואלי אור מביע אמונה בתוכנית.

"אני לא תמים", הוא אומר בכנות. "אני יודע שיש כאן אתגרים עצומים - משפטיים, מבצעיים, תקציביים. אבל מה שראיתי בשנה האחרונה של עבודה עם הגר"א דויטש - זה רצון אמיתי לתרום".

על הפיקוד הכפול, אור אומר: "זה האתגר הכי גדול. אבל תחשוב על זה אחרת - עדיף לי שיהיה לי כונן חרדי שב-95% מהמצבים יענה לקריאה וב-5% יגיד 'אני לא יכול בגלל הלכה', מאשר אפס כוננים. במצב הנוכחי - יש לנו אפס".

"ואני חושב שאם נבנה את זה נכון, עם הדרכה ברורה ופרוטוקולים ברורים - זה יכול לעבוד. זה לא מושלם, אבל זה הרבה יותר טוב ממה שיש היום".

המסמך: נתונים ופרטים

המסמך כולל גם תוכנית תקציבית ראשונית מפורטת - שתפורסם בהמשך - וכן רשימת ציוד מלאה לכל חבר: מנשק ארוך וקצר, דרך ווסטים טקטיים, מכשירי קשר מקצועיים, ועד נעלי לחימה ומשקפיים.

"המימון יהיה מאותם תקציבים שכבר היו מיועדים ל-3,000 החיילים החרדים הראשונים שהיו אמורים להתגייס לצבא. אך יגיע באופן ישיר ממשרד האוצר או משרד אחר, לא ממשרד הבטחון", נכתב במסמך.

דברי סיום: "השתדלות - והכל בידי שמים"

הגר"א דויטש מסיים את המאמר במילים זהירות: "יש להיות אופטימיים ולמצוא נוסח לגשר במשבר הקיים. אבל להבהיר - גדולי ישראל הם הראשונים והאחרונים שיכולים לתת אישור או איסור, והם עדיין לא דנו בזה באופן מעשי".

"ולא אהיה מופתע משני הכיוונים", הוא מוסיף בכנות. "היות שסוף כל סוף אין מספיק אימון לגדולי ישראל באף אחד ממשרדי המדינה, ומתברר שכולם אינם שווים לטובה. רק שהשתדלות מוטל על כל אחד לעשות ולנסות".

"ולכן אם דעת אנשי המקצוע תהיה חיובית בעד המיזם, ונקבל תשובות חיוביות מהמערכת - אני אשתדל להציג את הדברים בפני גדולי ועמודי הדור שליט"א".

והוא חותם במילים שמסכמות את כל התוכנית: "כל מה שכתבתי אינו אלא מהלכות השתדלות למען הגנה על הבית. אולם באמת - ברור לכל יהודי מאמין ש'אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר'. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים".