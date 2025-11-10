הרב כהנמן והרב מרקוביץ' ( צילום: בעריש פילמר וכיכר השבת )

דריכות שיא בישיבת פוניבז' ובמגזר החרדי כולו: השופט בדימוס דוד חשין, שמונה לפני כ-4 שנים לתפקיד הבורר בסכסוך שמתמשך עשרות שנים, הודיע אתמול (ראשון) לעורכי דינם של נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן ולראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ' על כך שכבר ביום שני בשבוע הבא, הוא צפוי לפרסם את פסיקתו בסכסוך בכפוף להסדר התשלומים.

לפי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', שני הצדדים - גם 'השונאים' וגם 'המחבלים' צריכים להסדיר תשלום לבורר בסך 700 אלף שקלים - כלומר, 350 אלף שקלים מכל צד, בנוסף לתשלום של 300 אלף שקלים שעדיין לא שולמו לו על ידי המחבלים. נכון לאמש, אין איש בעולם שיודע מה כתוב בפסק של חשין מלבד חשין בעצמו אבל ישנם כמה אופציות ריאליות והגיוניות שסיכוי סביר שנפסקו על ידי השופט, כפי שדווח אמש בהרחבה בתוכנית 'מעייריב'. נקדים ונאמר: כל פסיקה שתשאיר את המצב בגבעה על כנו, דהיינו, גם השונאים וגם המחבלים יחלקו את הגבעה - תיחשב לניצחון והישג מובהק למחבלים. פסיקה שתוציא את אחד מהצדדים - כמובן שתיחשב תבוסה לצד שייזרק מהגבעה ולא משנה כמה פיצויים אותו צד יקבל.

ישיבת פוניבז' ( צילום: יהודה פרקוביץ )

האופציה הראשונה - חלוקה של גבעת הישיבה לצפון ולדרום. חלוקה כזאת היא האופציה הכי פחות סבירה מבין האופציות הריאליות אבל כאמור - אף אחד לא יודע בוודאות לשלול אופציה כזו.

בפסיקה כזו, מסתבר שכל דרום הגבעה יישאר אצל השונאים, כולל קומת הפנימייה הדרומית של המבנה המקורי של בניין הישיבה, הנשלטת כיום על ידי המחבלים כולל דירת הרב. בית פיק, הקראוונים, גזונטהייט והחצי הדרומי של בתי פיק גם הם יישארו בשליטת השונאים. החלק הצפוני יישאר כולו בידי המחבלים למעט פנימיית הלפרין.

בחלוקה כזו מסתמן שבית המדרש הקטן יותר, עם ארון הקודש המוזהב, יעבור לשליטה מלאה של המחבלים כולל החצי הדרומי ואילו השונאים יישארו בבית המדרש הגדול יותר - אוהל קדושים. ייתכן ופסיקה כזו תעביר לידי השונאים את השליטה על בית המדרש פרלמן שיתיייתר עבור המחבלים במקרה ויקבלו לידיהם את השליטה בבית המדרש עם ארון הקודש המוזהב.

אבל כאמור - זו האופציה הפחות ריאלית.

האופציה השניה - היא אופטימית עבור השונאים ופסימית להחריד עבור המחבלים. האופציה השנייה היא סילוק המחבלים מגבעת הישיבה לחלוטין. במידה והשופט חשין אכן פסק כך, השונאים ייאלצו להסדיר מקום חלופי עבור המחבלים בבני ברק באזור הגבעה.

בנוסף, ככל הנראה בפסיקה כזו - השונאים ישלמו פיצויי עתק למחבלים בשביל הפינוי וייתכן וגם השם והמותג - פוניבז' - יעבור לידי המחבלים בניגוד למצב כיום שעמותת השונאים היא פוניבז' ועמותת המחבלים היא מסורת התורה.

ההיגיון לפסיקה כזו היא העובדה שהרב מרקוביץ' לא דרש מעולם להדיר את גיסו הרב כהנמן מהגבעה וכל הדרישה שלו היא לכהן בתפקיד ראש ישיבת פוניבז' בשל טענותיו להבטחת חמיו נשיא הישיבה הקודם רבי אברהם כהנמן, בעוד שצד השונאים דורש עשרות שנים להדיר את המחבלים מהגבעה לגמרי כך שהמצב הוא מעין זה טוען כולה שלי וזה טוען חציה שלי.

אופציה נוספת - אבל הכי פחות ריאלית, אם כי כאמור הכל אפשרי, פסיקה שאומרת שהמחבלים מקבלים את כל הגבעה לחלוטין והשונאים יאלצו להתפנות כך שעל המחבלים יהיה לממן את השונאים ולשלם להם פיצויים עבור מעבר למקום אחר.

אופציה נוספת - היא גוד או אגוד: מתן אפשרות לשני הצדדים לדרוש תשלום עתק עבור הישארות בגבעה והצד שיוכל לעמוד בתשלום יוכל להישאר בגבעה. במצב כזה מסתמן שצד השונאים הוא זה שיוכל להישאר בגבעה.

כך או כך, כפי שהדגשנו, אף אחד לא יודע באמת מה כתוב בפסק, וגם העובדה שהוא יינתן ביום שני בשבוע הבא היא בכפוף להסדר התשלום העצום של מיליון שקלים לבורר עד יום שני הבא. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב.