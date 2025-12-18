כיכר השבת
ראש הישיבה שמדליק שלוש חנוכיות מדי ערב | תיעוד מיוחד

מדי ערב בחג החנוכה, ראש ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר מועצת גדולי התורה, מדליק שלוש חנוכיות - בישיבה, בחדרו בישיבה ובביתו | את ההדלקות מלווים תלמידי הישיבה, שמצטופפים לחזות בזיו פניו של ראש הישיבה בעת ההדלקה ולאחר מכן אף פוצחים בשירה וריקודים | צפו בתיעוד המיוחד (עולם הישיבות)

ההדלקות של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: מ.כ.)

