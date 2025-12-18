צה"ל תקף לפני זמן קצר (חמישי) תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, במוקדים שונים ברחבי לבנון.

במסגרת התקיפות, הושמדו תשתיות טרור וקני שיגור במחנה צבאי אשר שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלים, הפעלת אש ארטילרית ואחסון אמצעי לחימה.

כחלק מהאימונים וההכשרות במחנה, מחבלי הארגון עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בתקיפות נוספות שבוצעו במרחבים שונים בעומק לבנון, צה"ל תקף מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה, בהם אוחסנו אמצעי לחימה ומהם מחבלי הארגון פעלו לאורך התקופה האחרונה.

מדובר צה"ל נמסר: "הימצאותן של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל".

עוד נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל ולמניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".

מדוברות קריית שמונה נמסר: "תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל, בשעה זו צה"ל מבצע תקיפות במרחב לבנון. כתוצאה מכך ייתכן ויישמעו הדי פיצוצים במרחב קריית שמונה והגליל. בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב, אין השפעה על המרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות. בכל התפתחות ובמקרה הצורך נוציא הודעה נוספת".