עצרת התעוררות "הבעיר אהבת תורה בלבבות" | שנה להסתלקותו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל בהיכל ישיבת 'בית מאיר' בבני ברק, התכנסו התלמידים לעצרת התעוררות במלאות שנה להסתלקותו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל, מראשי הישיבה | בעצרת נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי דוד פרוש, ובנו הגאון רבי טוביה שפירא | כולם עמדו במשאם על דמותו היוקדת של האש הגדול שהבעיר אהבת תורה בקרב תלמידיו (עולם הישיבות)

