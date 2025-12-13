כיכר השבת
עצרת התעוררות

"הבעיר אהבת תורה בלבבות" | שנה להסתלקותו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל 

בהיכל ישיבת 'בית מאיר' בבני ברק, התכנסו התלמידים לעצרת התעוררות במלאות שנה להסתלקותו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל, מראשי הישיבה | בעצרת נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי דוד פרוש, ובנו הגאון רבי טוביה שפירא | כולם עמדו במשאם על דמותו היוקדת של האש הגדול שהבעיר אהבת תורה בקרב תלמידיו (עולם הישיבות)

עצרת בישיבת בית מאיר לזכרו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל (צילום: יצחק ורדי)
כיכר השבת
