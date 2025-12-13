כיכר השבת
אירוע חמור

פלסטינים חמושים בסכינים וגרזן נעצרו בכניסה לבית אל - זה מה שטענו בחקירה

צה"ל עצר שני פלסטינים שהגיעו לש"ג של בית אל שבבנימין, בסריקות שבוצעו לאחר מכן ברכבם נמצאו גרזן וסכין יפנית | השניים, שהגיעו מטול כרם,  טוענים בחקירתם כי הם ניסו להיכנס לרמאללה להגיע לבקר את גיסו של אחד מהם ו"טעו בדרך" (צבא)

לוחמי צה"ל ביו"ש (צילום: דו"צ)

שני פלסטינים הגיעו הערב (שבת) לש״ג של היישוב בית אל בבנימין, כוח צה״ל שעבר באופן מקרי במרחב תפס אותם - ואיתר ברכבם 3 סכינים יפניות גדולות וגרזן. הפלסטינים נעצרו ותוחקרו - אין נפגעים באירוע.

על פי הכתבים הצבאיים, שני הפלסטינים שהגיעו לבית אל עם גרזן וסכינים - הם תושבי טולכרם, מה שאומר שהם עשו דרך של 50 ק״מ מביתם בצפון השומרון עד לבנימין.

השניים טוענים בחקירתם כי הם ניסו להיכנס לרמאללה להגיע לבקר את גיסו של אחד מהם ו"טעו בדרך". כרגע הם נחקרים בתחנת המשטרה בשער בנימין על ידי מחוז ש״י.

מוקדם יותר מחבל השליך מטען לעבר כוח של סיירת צנחנים שפעל בכפר סילת אל חרת'יה בצפון השומרון - וחוסל. כך מסר דובר צה"ל, שציין כי אין נפגעים לכוחותינו.

