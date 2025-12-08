כיכר השבת
השניים נעצרו

ציידים ירו מטווח אפס בחזיר בר פצוע - במרחק מטרים מרכבים נוסעים | תיעוד

שני ציידים בצרפת נעצרו לאחר שירו מטווח אפס בחזיר בר פצוע שהילך לצד הכביש | הירי בוצע בניגוד לכללי הבטיחות המחייב לבישת אפוד צהוב, וממרחק לא סביר מרכבים נוסעים תוך סיכונם | התביעה כינתה את המעשים כ"מזעזעים" (בעולם)

הירי בחזיר הבר (צילום: לפי סעיף 27א)

פרקליטות שאטורו (Châteauroux) בצרפת פתחה בחקירה נגד צייד בן 76, שירה למוות בחזיר בר פצוע בשולי כביש סואן, בסמוך לכלי רכב חולפים.

האירוע, שתועד בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, עורר מחלוקת ציבורית חריפה בצרפת בין ארגוני הגנת בעלי חיים לארגוני הציידים.

​הירי התרחש בשבת האחרונה בשעות אחר הצהריים, מחוץ לאזור מסחרי בעיר שאטורו. בסרטון שהועלה לרשת על ידי נהגת רכב, נראה חזיר בר פצוע עומד על השוליים בזמן שהתנועה במקום זורמת בעצלתיים. שני גברים, חמושים ברובי ציד, ניגשו אל החיה, ואחד מהם, צייד בן 76, ירה בה מטווח קצר.

​בעקבות התיעוד הורה תובע הרפובליקה על פתיחת חקירה, ותיאר את המעשה כ"עובדות חמורות ומזעזעות במיוחד". הצייד שביצע את הירי נעצר לחקירה, המתמקדת בחשד לפגיעה בכללי הבטיחות החמורים, וזאת לאור העובדה ששני הציידים לא לבשו אפודים זוהרים ופעלו בסמיכות מיידית לכלי רכב אזרחיים.

​התקרית הציתה ויכוח נוקב בנוגע לכללי הבטיחות בציד. כריסטוף מארי, מנהל בקרן להגנת בעלי חיים, כינה את האירוע "מעשים מסוכנים ביותר", והדגיש כי ירי שמתבצע בסמוך לאזרחים שאינם קשורים לציד מעלה חשש כבד לריקושטים מסוכנים. הוא הוסיף וציין כי בעונת הציד האחרונה התרחשו בצרפת 100 תאונות ציד, מתוכן 11 קטלניות.

​מנגד, נשיא הפדרציה הלאומית של הציידים, וילי שרן, הגן על פעולת הצייד וטען כי מדובר היה במצב חירום. "החזיר הזה, שהיה פצוע, היווה איום על כלי הרכב," אמר שרן, והוסיף: "הצייד הציל חיים של מישהו".

1
אוי אוי אוי ירו בחזיר!! שומו שמיים
יהודי

