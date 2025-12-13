העצרת הכללית קיבלה החלטה בסוף השבוע האחרון, שקוראת לישראל לשתף פעולה עם ארגון אונר"א.

העצרת שהתכנסה בסוף השבוע, קיבלה החלטה ברוב של 139 מדינות בעד, 12 נגד, 19 נמנעות - החלטה הקוראת לישראל לשתף פעולה עם גופי האו"ם, ובראשם ארגון אונר"א.

השגריר דנון מסר בתגובה להחלטה: "שום החלטה לא תשנה את עמדת ישראל. אונר"א הוא ארגון תומך טרור ועובדיו לקחו חלק בחטיפות, ברצח ובהסתרות של מחבלים".

"אני מברך", הוסיף ואמר השגריר דנון: "את היוזמות של מדינות שפועלות לחשוף את חדירת הטרור לארגון הקלוקל הזה. ישראל תמשיך להגן על אזרחיה ולא תשתף פעולה עם ארגון שפועל נגדה."