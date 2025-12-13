כיכר השבת
לשתף פעולה עם אונר"א? כך הגיבו בישראל להחלטה החצופה שקיבלו באו"ם

רוב של 139 מדינות בעד, 12 נגד, 19 נמנעות, העצרת הכללית של האו"ם קיבלה החלטה, לפיה ישראל חייבת לשתף פעולה עם ארגון הטרור אונר"א\ כך הגיב שגריר ישראל באו"ם | צפו (חדשות)

העצרת הכללית קיבלה החלטה בסוף השבוע האחרון, שקוראת לישראל לשתף פעולה עם ארגון אונר"א.

העצרת שהתכנסה בסוף השבוע, קיבלה החלטה ברוב של 139 מדינות בעד, 12 נגד, 19 נמנעות - החלטה הקוראת לישראל לשתף פעולה עם גופי האו"ם, ובראשם ארגון אונר"א.

השגריר דנון מסר בתגובה להחלטה: "שום החלטה לא תשנה את עמדת ישראל. אונר"א הוא ארגון תומך טרור ועובדיו לקחו חלק בחטיפות, ברצח ובהסתרות של מחבלים".

"אני מברך", הוסיף ואמר השגריר דנון: "את היוזמות של מדינות שפועלות לחשוף את חדירת הטרור לארגון הקלוקל הזה. ישראל תמשיך להגן על אזרחיה ולא תשתף פעולה עם ארגון שפועל נגדה."

