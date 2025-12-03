הרב שמואל טל מבקש לחזק את העולם היהודי ולהעמיד דור שמוביל קדושה בכל מקום שבו הוא נמצא ( צילום: באדיבות המצלם )

סביב החזון שמוביל הרב שמואל טל, קם מערך רחב של ישיבות, מדרשות, בתי ספר מקצועיים ותוכניות הכשרה, המהווה היום אחד המרכזים התורניים המפותחים והמשפיעים ביותר בארץ.

מהחורבן לצמיחה: הנחישות לאחר הגירוש מגוש קטיף הגירוש מגוש קטיף היה נקודת מפנה דרמטית בחיי תלמידי ישיבת "תורת החיים" וקהילתה. לאחר שגורשו ממקומם, הפכה הקהילה למעשה למחנה נודד, אך מתוך הקושי העצום נולדה נחישות רוחנית חדשה.

הראייה של הרב טל היא רחבה ואסטרטגית: ליצור תשתית רוחנית, חינוכית ומחשבתית שתשפיע על כלל הציבור ( צילום: באדיבות המצלם )

תחת הנהגתו של הרב שמואל טל, הפכה הישיבה למוקד רוחני משמעותי עוד יותר. הפריחה העצומה שחלה לאחר המעבר לבית הקבע ביד בנימין מיוחסת, בין השאר, לנחישות ולבהירות שמוביל הרב שמואל טל, ולחיזוק העמוק שנוצר דווקא מתוך התקופה הקשה של הגירוש. חווית העקירה ליכדה את המוסדות והגבירה את הדרישה ליסודות אמונה מוצקים ויציבים, אותם מציע הרב טל בהגותו.

מערכת חינוכית רחבה: למעלה מ-1,600 תלמידים

לאחר שהוקמה ישיבת תורת החיים והגיעה לצמיחה משמעותית, הוביל הרב שמואל טל מהלך של הרחבה והקמת מוסדות לבנים ולבנות – החל מגיל צעיר ועד גיל מבוגר. כיום מתחנכים ברשת למעלה מאלף ושש מאות תלמידים ותלמידות, המשתייכים למגוון מסגרות, ובהן: הישיבה הגבוהה, מוסדות לבעלי תשובה, מסגרות לנוער מתמודד, ומסגרות חדשות נוספות.

כלים תורניים לדור: עיון, מידות ומקצוע

בהכוונתו של הרב טל קמו יוזמות נוספות שהפכו לשם דבר, המכוונות ליצירת חינוך תורני בהיר ולא מבולבל, המכוון לעמידה מול אתגרי הדור מתוך אמונה ושמחה. לצורך כך, הרב שמואל טל מקיים סדרי התבוננות ועבודת מידות שהפכו לחותם אישי של המקום, בהם התלמידים מעמיקים בבירור עבודתם האישית. שיטה זו נלמדת בכל רמות החינוך ברשת.

בנוסף, הרב שמואל טל מקפיד שהעשייה הרוחנית תהיה מלווה בעשייה מקצועית רחבה. בעיני הרב טל, עולמות המדיה, האמנות והמקצועות הטיפוליים אינם נחלתם של זרמים אחרים, אלא חלק מהמרחב שעל הציבור ירא השם לבנות מחדש בצורה נקייה ומדויקת על יסודות קדושה. דוגמא לכך היא הקמת בית הספר לקולנוע יהודי ובית הספר לפסיכולוגיה יהודית, המבוסס על גישה תורנית.

חזון לבניין דור המנהיג קדושה

הראייה של הרב טל היא רחבה ואסטרטגית: ליצור תשתית רוחנית, חינוכית ומחשבתית שתשפיע על כלל הציבור.

בכל תחומי הפעילות ניכרת ההשפעה הישירה של הרב שמואל טל, שמוביל קו ברור של בהירות תורנית, עמידה על עקרונות, שילוב אהבה וקירוב, והכוונה עמוקה לבניין נפשי ורוחני. מתוך העשייה היומיומית, ומתוך ההקפדה להקים מערכות שחיות על פי התורה בלבד, מבקש הרב שמואל טל לחזק את העולם היהודי ולהעמיד דור שמוביל קדושה בכל מקום שבו הוא נמצא.