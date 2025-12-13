בחודש שעבר צוות אמריקני מיוחד השתלט באוקיינוס ההודי על ספינה שיצאה מסין לעבר איראן, כשעל סיפונה ציוד שיועד לחברות שעוסקות בפרויקט הטילים האיראני. המטען שנשאה הספינה הוחרם, לפני שאושר לה להמשיך בדרכה. כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" ביממה האחרונה.

הפשיטה, שלא דווח עליה עד כה, מהווה לפי הג'ורנל חלק מהמאמץ בפנטגון לשבש את ההתחמשות מחדש של איראן, אחרי הנזק הגדול שהסבו לה התקיפות הישראליות והאמריקניות בחודש יוני.

לפי גורמים אמריקניים, הספינה אותרה במרחק של כמה מאות קילומטרים מחופי סרי לנקה, שם פשטו עליה לוחמי הכוח המיוחד, החרימו את המטען – ולאחר מכן אפשרו לכלי השיט להמשיך בדרכו. לדברי אותם גורמים, ארצות הברית עקבה אחר המשלוח במשך תקופה, על בסיס מידע מודיעיני שנאסף לפני ביצוע הפשיטה. זו הפעם הראשונה בשנים האחרונות שארצות הברית מחרימה משלוח צבאי מסין שיועד להגיע לאיראן.

לפי אחד הבכירים האמריקנים שצוטטו בדיווח המשלוח כלל מרכיבים דו-שימושיים – כאלה שיכולים לשמש גם למטרות אזרחיות וגם למטרות צבאיות, ויועדו לחברות ברפובליקה האיסלאמית שעוסקות בפרויקט הטילים. אותו בכיר הוסיף כי לאחר החרמתם, המרכיבים הושמדו.

גורם אמריקני נוסף ומקור שמעורה בפרטי המבצע אמרו שהמודיעין שנאסף בארצות הברית הצביע על כך שהמשלוח יועד להגיע לחברות איראניות המתמחות ברכש רכיבים עבור תוכנית הטילים האיראנית.