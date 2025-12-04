כיכר השבת
הם מקנאים בנו

"באיראן מותר, רק כאן לא!"- הגר"א פילץ בזעקה על רדיפת לומדי התורה בארץ הקודש

ראש ישיבת תפרח הגאון רבי אביעזר פילץ התייחס לחוק הגיוס בשיחת חיזוק בישיבת באר יצחק, והשווה את המצב בישראל למדינות אחרות בעולם כשהוא מתבטא "באיראן מותר ללמוד תורה", ורק כאן בארץ קשה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות) 

הגאון רבי אביעזר פילץ בהיכל ישיבת באר יצחק טלזסטון (צילום: באדיבות המצלם)

אמש (יום רביעי) הגיע הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תפרח וחבר מועצת גדולי התורה, לשיחת חיזוק מיוחדת בהיכל ישיבת 'באר יצחק' טלזסטון, והתייחס בדבריו לנושא הגיוס על רקע החוק המקודם בימים אלה.

ראש הישיבה פתח בדברי עידוד יוצאי דופן, כשהוא מסביר שזוהי "מעלה ללמוד תורה בארץ ישראל כאשר זה מתוך לחץ ופחד וברדיפת השלטון".

ראש הישיבה זעק בדבריו, כי במשך כ-50 או 60 שנה לא היה מקום בעולם שבו נאסר ללמוד תורה: "בקומוניזם ברוסיה היה אסור ללמוד תורה, היום ברוסיה אנשים יושבים ולומדים תורה והשלטון מעודד אותם", ואף הוסיף: "גם ב מותר ללמוד תורה!" – ובכך רמז למצב הייחודי והקשה בארץ הקודש.

בהמשך דבריו, ניתח ראש הישיבה את שורש הבעיה מנקודת מבט רוחנית: "אני חושב שהשורש הוא שהם מקנאים בנו, שהרי הם אומרים לעצמם – 'אני ג"כ יהודי, למה אני לא זכיתי שבניי ג"כ ילמדו תורה?' הם מרגישים עם אחר".

בסיום דבריו, חיזק ראש הישיבה את הבחורים על מקומם החשוב: "הישיבה הזו שהיא כל כך חשובה, וראש הישיבה הגאון רבי מנשה אביעזרי כל כך חשוב".

הגאון רבי אביעזר פילץ בהיכל ישיבת באר יצחק טלזסטון (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי אביעזר פילץ בהיכל ישיבת באר יצחק טלזסטון (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי אביעזר פילץ בהיכל ישיבת באר יצחק טלזסטון (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי אביעזר פילץ בהיכל ישיבת באר יצחק טלזסטון (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

הם מקנאים בנו

|

שנה להסתלקותו

|

86 שנים להסתלקותו

||
1

סערת חוק הגיוס 

||
5

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה

|

ברקע המתיחות בישיבה

||
2

אח גדול, הורה? תקרא!

||
32

הקבר של הרב וארון הקודש

||
26

באמצעות "קו טלפון ייעודי"

|

צהלי ורוני

||
1

על חלק ניכר מהסעיפים

||
32

כבוד התורה

||
2

דרמת גיוס תלמידי הישיבות

||
3

כי טוב סחרה מכל סחורה

|

מעמד "והקימותי"

||
9

ההתייעצויות, השיחות וההכרעה

||
27

קונצנזוס בחסידות

||
2

“גַּם כִּי יַזְקִין"

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר