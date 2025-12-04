אמש (יום רביעי) הגיע הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תפרח וחבר מועצת גדולי התורה, לשיחת חיזוק מיוחדת בהיכל ישיבת 'באר יצחק' טלזסטון, והתייחס בדבריו לנושא הגיוס על רקע החוק המקודם בימים אלה.

ראש הישיבה פתח בדברי עידוד יוצאי דופן, כשהוא מסביר שזוהי "מעלה ללמוד תורה בארץ ישראל כאשר זה מתוך לחץ ופחד וברדיפת השלטון".

ראש הישיבה זעק בדבריו, כי במשך כ-50 או 60 שנה לא היה מקום בעולם שבו נאסר ללמוד תורה: "בקומוניזם ברוסיה היה אסור ללמוד תורה, היום ברוסיה אנשים יושבים ולומדים תורה והשלטון מעודד אותם", ואף הוסיף: "גם באיראן מותר ללמוד תורה!" – ובכך רמז למצב הייחודי והקשה בארץ הקודש.

בהמשך דבריו, ניתח ראש הישיבה את שורש הבעיה מנקודת מבט רוחנית: "אני חושב שהשורש הוא שהם מקנאים בנו, שהרי הם אומרים לעצמם – 'אני ג"כ יהודי, למה אני לא זכיתי שבניי ג"כ ילמדו תורה?' הם מרגישים עם אחר".

בסיום דבריו, חיזק ראש הישיבה את הבחורים על מקומם החשוב: "הישיבה הזו שהיא כל כך חשובה, וראש הישיבה הגאון רבי מנשה אביעזרי כל כך חשוב".