יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת טען הערב (מוצאי שבת), ימים אחרי פרסום טיוטת החוק, ברקע ביקורת ציבורית, ולקראת דיונים השבוע על החוק - כי ביצע בו מספר שינויים כדי למנוע כל סיכון משפטי.

"עבדתי בשבועות האחרונים על נוסח חוק הגיוס בשיתוף מלא עם הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון בראשותי", הוא כתב הערב בציוץ בחשבון שלו ברשת X.

הוא הוסיף כי "ביצעתי מספר שינויים כדי לעמוד באופן מלא בדרישות המשפטיות ולמנוע כל סיכון משפטי עתידי".

עוד טען כי "מדובר בחוק אחראי שמייצר איזון בין צורכי צה"ל לבין שמירת עולם התורה, ומחזיר יציבות למדינת ישראל".

הוא העביר בצורה חד משמעית לסיום שיתעקש על כך שחוק יעבור בסופו של דבר. "הרכבת כבר יצאה מהתחנה, והיא לא תעצור עד שהחוק יאושר במליאת הכנסת!"

ח"כ ביסמוט אמר לאחר הנחת החוק על שולחן הוועדה בשבוע שעבר: "זהו זה יוצאים לדרך - עם חוק גיוס מאוזן, אחראי, וטוב לעם ישראל. החוק הזה אינו כאן כדי לייצב קואליציה, הוא כאן כדי לייצב מדינה. בעזרת ה' נעשה ונצליח".

נוסח חוק הגיוס המעודכן קובע כי השנה הראשונה של החוק תקוצר ותוגדר באופן קשיח: ממועד החקיקה ועד התאריך ה-30 ביוני 2026, ללא תלות בתאריך האישור הסופי. המשמעות היא שהיעד הבא, 5,760 מתגייסים, יחול כבר בעוד כחצי שנה. בנוסף בתוך כשנה וחצי נדרשת עמידה ביעד מצטבר של 8,160 חיילים.

עוד נקבע כי השירות האזרחי יוכר רק במסגרות ביטחוניות, כמו משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שב"כ והמוסד.

סנקציה נוספת שנקבעה שלילת מלגות לימודים למי שאינו עומד בדרישות, ושינוי בהרכב הוועדה לבחינת יישום החוק ‏במקום רב צבאי - הוכנס במקומו קצין בדרגת אל"מ מאגף כוח אדם.

בסיום ההודעה - עודכנו חברי ועדת חוץ וביטחון, כי במהלך השבוע הבא יקיימו שלושה דיונים על חוק הגיוס בימי שני ושלישי.

ביום שישי דווח ב'כיכר השבת', כי במפלגות החרדיות מסתפקים אם כעת לחזור לסייע לקואליציה. זאת לאחר שעד עתה, בשל אי ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס, המפלגות החרדיות קיימו סוג של חרם הצבעות על חוקי הקואליציה - מה שייצר "פקק חקיקה" גדול במליאת הכנסת.

כעת כאמור אנשי לשכת רה"מ החלו לדחוק בחכ"ים החרדים לתמוך בחוקי הקואליציה בניסיון להצליח לשמר את הממשלה עד תאריך הבחירות הקבוע בחוק.

במפלגת יהדות התורה האשכנזית, החכ"ים צפויים לדון בישיבת הסיעה ביום שני הקרוב - בשאלה האם לחזור ולתמוך ולו במקצת בחוקי הקואליציה. הערכה הרווחת במפלגה כי לפחות בטווח בזמן הקרוב לא יתמכו בקואליציה, כאשר בהמשך הסוגיה צפויה להגיע להכרעה בפני גדולי ישראל.

ח"כ ביהדות התורה אמר בשיחה עם 'כיכר', כי הוא לא רואה מצב בו הסיעה תתמוך בהצעות של הקואליציה כל עוד חוק הגיוס לא יעבור: "אנחנו לא יכולים ציבורית לעשות כזה צעד, למרות הלחץ מצד אנשי רה"מ".

במפלגת ש"ס הנושא מורכב יותר, כאשר במפלגה מעריכים כי הם יבחנו את המשך חקיקת חוק הגיוס בועדת החוץ והביטחון ואת המשך האור הירוק של לשכת נתניהו, ובמידה וש"ס תראה התקדמות יותר משמעותית בחוק, סיכויי התמיכה בחוקי הקואליציה יוגברו.