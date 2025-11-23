שטייגען בכל גיל: המהפכה השקטה בבני ברק

מי שפסע ברחובותיה המוארים של עיר התורה והחסידות בני ברק, ודאי התפעל על שפע מוסדות התורה שבה. קשה להעריך במספרים, אך שוודאי הוא כי מספר ה'כוללים' בעיר חצה זה מכבר את רף האלף!
בני ברק היא עיר של אלף גוונים תורניים: לצד בתי המדרש העוסקים במסכתות הרגילות, בולטים בה כוללים מיוחדים המייחדים עצמם למשנת ה'ש"ס הירושלמי', כוללים שהעמידו לנגד עיניהם את לימוד סדר קדשים, כולל מיוחד לעיון בהלכות שמיטה, ואף כוללים המקדשים עצמם ללימוד ה'חפץ חיים' והלכות שמירת הלשון.
'גם כי יזקין לא יסור ממנה' – המראה המופלא ברחוב אלחרזי
אך בתוך הנוף המגוון והמבורך הזה, ישנו מקום אחד בו התורה מפיצה אור מיוחד, המאיר את פניהם של ותיקי העיר. זהו ה'כולל' המיוחד שברחוב אלחרזי, בראשות הרה"ג רבי שלמה קולדצקי
ההולך ברחוב עלול לחשוב שמדובר במבנה קטן ורגיל, אולם בין כתליו מתחוללת מעין מהפכה רוחנית שקטה. עשרות תלמידי חכמים, המשתייכים לדור ה'עוז והדר' של הציבור החרדי, יושבים ושוקדים על תלמודם, ובהתמדתם ובחריפותם הם כמעט אינם נופלים מבחורי הישיבות הצעירים!
מדובר בטווח גילאים רחב של 70 עד 90 שנה. אהבת התורה הבוערת בעיניהם גוברת על אתגרי הגיל: "חלקם נעזרים במקלות הליכה ויש ביניהם גם מי שמתניידים על כיסא גלגלים, אך אש התורה והרצון לקיים 'והגית בו יומם ולילה' בוערת בעיניהם".
מראה מופלא זה, של תורה המאירה בשיא תפארתה גם לעת זקנה, מהווה שיעור חי ב"כי לא תשכח מפי זרעו", והוא עדות נוספת לכוחה של עיר התורה בני ברק להצמיח מתוכה פנינים רוחניות בכל עת ובכל גיל.
