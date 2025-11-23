כיכר השבת
“גַּם כִּי יַזְקִין"

שטייגען בכל גיל: המהפכה השקטה בבני ברק

בין כל מאות הכוללים והיכלי התורה, בולט מקום אחד שוקק חיים ואהבת תורה - המיועד לעמלי תורה שראו דבר או שניים בחייהם |עשרות אברכים בגילאי למעלה מ-70 יושבים ושוקדים על תלמודם כבני ישיבה צעירים (עולם הישיבות) 

2תגובות
כולל המבוגרים בבני ברק (צילום: משה ק.)

מי שפסע ברחובותיה המוארים של והחסידות בני ברק, ודאי התפעל על שפע מוסדות התורה שבה. קשה להעריך במספרים, אך שוודאי הוא כי מספר ה'כוללים' בעיר חצה זה מכבר את רף האלף!

בני ברק היא עיר של אלף גוונים תורניים: לצד בתי המדרש העוסקים במסכתות הרגילות, בולטים בה כוללים מיוחדים המייחדים עצמם למשנת ה'ש"ס הירושלמי', כוללים שהעמידו לנגד עיניהם את לימוד סדר קדשים, כולל מיוחד לעיון בהלכות שמיטה, ואף כוללים המקדשים עצמם ללימוד ה'חפץ חיים' והלכות שמירת הלשון.

כולל המבוגרים בבני ברק (צילום: משה ק.)

'גם כי יזקין לא יסור ממנה' – המראה המופלא ברחוב אלחרזי

אך בתוך הנוף המגוון והמבורך הזה, ישנו מקום אחד בו התורה מפיצה אור מיוחד, המאיר את פניהם של ותיקי העיר. זהו ה'כולל' המיוחד שברחוב אלחרזי, בראשות הרה"ג רבי שלמה קולדצקי

ההולך ברחוב עלול לחשוב שמדובר במבנה קטן ורגיל, אולם בין כתליו מתחוללת מעין מהפכה רוחנית שקטה. עשרות תלמידי חכמים, המשתייכים לדור ה'עוז והדר' של הציבור החרדי, יושבים ושוקדים על תלמודם, ובהתמדתם ובחריפותם הם כמעט אינם נופלים מבחורי הישיבות הצעירים!

מדובר בטווח גילאים רחב של 70 עד 90 שנה. אהבת התורה הבוערת בעיניהם גוברת על אתגרי הגיל: "חלקם נעזרים במקלות הליכה ויש ביניהם גם מי שמתניידים על כיסא גלגלים, אך אש התורה והרצון לקיים 'והגית בו יומם ולילה' בוערת בעיניהם".

מראה מופלא זה, של תורה המאירה בשיא תפארתה גם לעת זקנה, מהווה שיעור חי ב"כי לא תשכח מפי זרעו", והוא עדות נוספת לכוחה של עיר התורה בני ברק להצמיח מתוכה פנינים רוחניות בכל עת ובכל גיל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
וואו! מדהים! המהפכה שתפארת זקנים עושה זה לא ייאמן
בערל'ה פריימן
1
אני הזדמנתי לשם יום אחד בשעה 12 בצהרים היה שם מצב כאילו כולל של עשרות אברכים צעירים כולם היו בריתחא דאוריתא! שאלו תרצו התווכחו בלימוד כאילו היו בני 25!! אשריהם!
יעקב קורנפלד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר