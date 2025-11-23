שטייגען בכל גיל: המהפכה השקטה בבני ברק

כולל המבוגרים בבני ברק ( צילום: משה ק. )

מי שפסע ברחובותיה המוארים של עיר התורה והחסידות בני ברק, ודאי התפעל על שפע מוסדות התורה שבה. קשה להעריך במספרים, אך שוודאי הוא כי מספר ה'כוללים' בעיר חצה זה מכבר את רף האלף!

בני ברק היא עיר של אלף גוונים תורניים: לצד בתי המדרש העוסקים במסכתות הרגילות, בולטים בה כוללים מיוחדים המייחדים עצמם למשנת ה'ש"ס הירושלמי', כוללים שהעמידו לנגד עיניהם את לימוד סדר קדשים, כולל מיוחד לעיון בהלכות שמיטה, ואף כוללים המקדשים עצמם ללימוד ה'חפץ חיים' והלכות שמירת הלשון.

