הצלם לא פספס מטר בפוניבז': מהיכלי התורה המלאים ועד למחולות הניצחון

גם הצלם יצחק ורדי עזב את כל עיסוקיו, ומיהר היום לגבעת פוניבז'. הוא חזר משם עם תיעוד ענק ומקיף - מרגעי השמחה והריקודים ברחבה המרכזית, לצד המשך הלימוד בהיכלי התורה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

גבעת פוניבז' ביום קבלת הפסק הדרמטי (צילום: יצחק ורדי)

עם הישמע הפסק הדרמטי, אשר טלטל את גבעת ישיבת פוניבז', מיהר הצלם יצחק ורדי אל לב ההתרחשות כדי לתעד את הרגעים ההיסטוריים. הוא שב עם תיעוד מרהיב, המוכיח כי קול התורה גובר על כל מחלוקת.

התיעוד מקיף ומלא, כשהצלם לא השאיר מטר אחד בגבעה מחוץ לעדשה:

התיעוד החל מליבות הישיבה, שני היכלי התורה הגדולים, שם נצפו מאות הבחורים יושבים על תלמודם בהתמדה שאינה יודעת פשר, כאילו לא אירע דבר. מראה זה סיפק עדות חיה ומרגשת לדבקותם של לומדי התורה מעל לכל סערה.

בהמשך תועדו רגעי שיא של צהלה ושמחת ניצחון שפרצה ברחבה המרכזית. ההמונים פצחו במחולות סוערים בהם נשקף כל גודל ההתרגשות. הריקודים לוו בשירה אדירה של "עוצו עצה ותופר" ויתר המנוני התורה המבטאים את האמונה בניצחון הצדק העליון, שהרעידו את אמות הסיפים של הישיבה והרחובות הסמוכים.

2
מעכשיו שלום על ישראל
משיח מחכה
1
הבאת הסרטה מפרלמן - של הרב מרקוביץ', ל'שונאים' אין שום סיבה לשיר עוצו עצה..
פונביז'ער
כן, פחות ״ריקודי שמחה״...
משה

