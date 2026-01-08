כיכר השבת
"צריך להתפרק לחלוטין"

אחרי שלבנון הודיעה כי דרום לבנון פורז מנשק, נתניהו: "זה רחוק מלהיות מספק"

לאחר ההודעה המשמעותית הבוקר של צבא לבנון על כך שדרום לבנון רוקנה מנשק של מחבלי חיזבאללה, בלשכת ראש הממשלה מוציאים הודעה בה הם מבהירים כי הצעדים שנעשו אינם מספקים (חדשות בארץ)

מחבלי חיזבאללה (צילום: אתר שאטרסטוק)

צבא לבנון שחרר הבוקר (חמישי) הודיע כי עמד בהתחייבות שלו ודרום לבנון - מקום השליטה של ארגון הטרור פורז מנשק. בלשכת ראש הממשלה הוציאו הודעה כי אין זה מספק.

לשכת ראש הממשלה מסרה לפני זמן קצר (חמישי) כי הסכם הפסקת האש שתוּוך על ידי ארצות הברית בין ישראל ללבנון, קובע באופן ברור כי על חיזבאללה להתפרק מנשקו לחלוטין.

עוד נמסר: "צעד זה חיוני לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון. המאמצים שנעשו בכיוון זה על ידי ממשלת לבנון והצבא הלבנוני הם התחלה מעודדת, אך הם רחוקים מלהיות מספקים, כפי שניתן לראות מניסיונות חיזבאללה להתחמש מחדש ולבנות מחדש את תשתיות הטרור שלו, בסיוע איראני".

מוקדם יותר היום, גורם מדיני מסר בנוגע להודעת לבנון: "בישראל דוחים את הודעת צבא לבנון כי באזור שמדרום לליטני חיזבאללה פורק מנשקו. מערכת הביטחון צפוייה בהמשך היום להתייחס ביתר פירוט להכרזה הלבנונית".

על פי הודעת צבא לבנון הבוקר רגע לפני תום הדד-ליין שהוצב לה לפרק את חיזבאללה מנשקו: "רוקנו את דרום לבנון מנשק, בדרך ממשית ואפקטיבית, עדיין קיימות חריגות יחידות באזור נקודות האחיזה של צה"ל באזור".

