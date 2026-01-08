צבא לבנון שחרר הבוקר (חמישי) הודיע כי עמד בהתחייבות שלו ודרום לבנון - מקום השליטה של ארגון הטרור חיזבאללה פורז מנשק. בלשכת ראש הממשלה הוציאו הודעה כי אין זה מספק.

לשכת ראש הממשלה מסרה לפני זמן קצר (חמישי) כי הסכם הפסקת האש שתוּוך על ידי ארצות הברית בין ישראל ללבנון, קובע באופן ברור כי על חיזבאללה להתפרק מנשקו לחלוטין.

עוד נמסר: "צעד זה חיוני לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון. המאמצים שנעשו בכיוון זה על ידי ממשלת לבנון והצבא הלבנוני הם התחלה מעודדת, אך הם רחוקים מלהיות מספקים, כפי שניתן לראות מניסיונות חיזבאללה להתחמש מחדש ולבנות מחדש את תשתיות הטרור שלו, בסיוע איראני".

מוקדם יותר היום, גורם מדיני מסר בנוגע להודעת לבנון: "בישראל דוחים את הודעת צבא לבנון כי באזור שמדרום לליטני חיזבאללה פורק מנשקו. מערכת הביטחון צפוייה בהמשך היום להתייחס ביתר פירוט להכרזה הלבנונית".

על פי הודעת צבא לבנון הבוקר רגע לפני תום הדד-ליין שהוצב לה לפרק את חיזבאללה מנשקו: "רוקנו את דרום לבנון מנשק, בדרך ממשית ואפקטיבית, עדיין קיימות חריגות יחידות באזור נקודות האחיזה של צה"ל באזור".