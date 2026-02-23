מחנה פלטים קאבול, אפגניסטן ( צילום: שאטרסטוק )

באישון לילה, בסוף שבוע שעבר תחת מעטה של "מידע מודיעיני מדויק", פתחה פקיסטן במבצע אווירי קטלני בתוך שטח אפגניסטן, אירוע שעלול להצית מחדש את האזור כולו.

התקיפות, שהתמקדו בשבעה מחנות טרור ומקומות מסתור במחוז ננגרהאר ובאזורי הגבול, הותירו אחריהן עשרות הרוגים ופצועים, בהם נשים וילדים רבים. הדיווחים מאפגניסטן מציירים תמונה קשה: לפחות 17 הרוגים, מתוכם 11 ילדים, נקברו בלוויות המוניות בעוד הממשל מבטיח "תגובה הולמת בזמן המתאים". הפיצוץ הנוכחי אינו מקרי. פקיסטן טוענת כי בידיה "ראיות חותכות" לכך שגל פיגועי ההתאבדות האחרונים בשטחה – כולל תקיפות אכזריות במהלך חודש הרמדאן והפצצת מסגד באיסלאמבאד – תוכנן והוכוון על ידי הנהגת ה"טליבאן הפקיסטני" הפועלת מתוך שטח אפגניסטן. מבחינת פקיסטן, הסבלנות פקעה מול מה שהיא מגדירה כמקלט בטוח לטרוריסטים מעבר לגבול.

הטליבאן האפגני מעביר כוחות לעבר הגבול עם פקיסטן ( צילום: רשתות ערביות )

כדי להבין את עומק המתיחות, יש לחזור לשנת 2021. כאשר הטליבאן האפגני תפס מחדש את השלטון בקאבול, פקיסטן חגגה את מה שנראה כניצחון אסטרטגי. אך האידיליה התפוגגה במהירות. ה-TTP, ארגון המבוסס על מודל הטליבאן האפגני אך קיצוני ממנו, הגביר את מתקפותיו נגד כוחות הביטחון הפקיסטניים. למרות הקשר ההיסטורי והקרב המשותף בעבר, הטליבאן האפגני מסרב להסגיר את פעילי ה-TTP וטוען בתוקף כי אינו מאפשר שימוש בשטחו למתקפות נגד שכנותיו.

המתיחות הזו אינה נשארת רק בדרג המדיני. היא קורעת משפחות ומשתקת את הכלכלה לאורך הגבול המפותל שאורכו 2,600 קילומטרים. מעברי גבול מרכזיים נסגרים שוב ושוב, והסחר המקומי נפגע אנושות. רק באוקטובר האחרון נהרגו עשרות בני אדם בעימותים ישירים בין הצבאות, וגם הפסקת אש שבירה שהושגה בתיווך קטאר לא הצליחה להביא לשקט המיוחל.

כעת, כשהטליבאן האפגני מאשים את פקיסטן ב"הפרה בוטה של הריבונות הלאומית" ובפגיעה בערכי האיסלאם, נראה כי האזור ניצב על פי תהום. האם התקיפות הללו ירתיעו את המורדים, או שמא הן רק דלק למדורה שתשרוף את מעט היציבות שנותרה בגבול המדמם שבין המדינות?