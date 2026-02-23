כיכר השבת
לקראת פיצוץ אזורי

11 ילדים בקבורה המונית: המבצע הלילי של פקיסטן שעלול להבעיר את האזור

מתקפה פקיסטנית קטלנית על מחנות טרור הותירה אחריה עשרות הרוגים והביאה את המתיחות האזורית לנקודת רתיחה מסוכנת | בעוד איסלאמבאד מציגה 'ראיות חותכות' לטרור חוצה גבולות, קאבול נשבעת לנקום ומקרבת את שתי השכנות אל עבר עימות חזיתי חסר תקדים (העולם הערבי)

מחנה פלטים קאבול, אפגניסטן (צילום: שאטרסטוק )

באישון לילה, בסוף שבוע שעבר תחת מעטה של "מידע מודיעיני מדויק", פתחה פקיסטן במבצע אווירי קטלני בתוך שטח אפגניסטן, אירוע שעלול להצית מחדש את האזור כולו.

התקיפות, שהתמקדו בשבעה מחנות טרור ומקומות מסתור במחוז ננגרהאר ובאזורי הגבול, הותירו אחריהן עשרות הרוגים ופצועים, בהם נשים וילדים רבים. הדיווחים מאפגניסטן מציירים תמונה קשה: לפחות 17 הרוגים, מתוכם 11 ילדים, נקברו בלוויות המוניות בעוד הממשל מבטיח "תגובה הולמת בזמן המתאים".

הפיצוץ הנוכחי אינו מקרי. פקיסטן טוענת כי בידיה "ראיות חותכות" לכך שגל פיגועי ההתאבדות האחרונים בשטחה – כולל תקיפות אכזריות במהלך חודש הרמדאן והפצצת מסגד באיסלאמבאד – תוכנן והוכוון על ידי הנהגת ה"טליבאן הפקיסטני" הפועלת מתוך שטח אפגניסטן. מבחינת פקיסטן, הסבלנות פקעה מול מה שהיא מגדירה כמקלט בטוח לטרוריסטים מעבר לגבול.

הטליבאן האפגני מעביר כוחות לעבר הגבול עם פקיסטן
הטליבאן האפגני מעביר כוחות לעבר הגבול עם פקיסטן| צילום: צילום: רשתות ערביות
הטליבאן האפגני מעביר כוחות לעבר הגבול עם פקיסטן (צילום: רשתות ערביות)

כדי להבין את עומק המתיחות, יש לחזור לשנת 2021. כאשר הטליבאן האפגני תפס מחדש את השלטון בקאבול, פקיסטן חגגה את מה שנראה כניצחון אסטרטגי. אך האידיליה התפוגגה במהירות. ה-TTP, ארגון המבוסס על מודל הטליבאן האפגני אך קיצוני ממנו, הגביר את מתקפותיו נגד כוחות הביטחון הפקיסטניים. למרות הקשר ההיסטורי והקרב המשותף בעבר, הטליבאן האפגני מסרב להסגיר את פעילי ה-TTP וטוען בתוקף כי אינו מאפשר שימוש בשטחו למתקפות נגד שכנותיו.

המתיחות הזו אינה נשארת רק בדרג המדיני. היא קורעת משפחות ומשתקת את הכלכלה לאורך הגבול המפותל שאורכו 2,600 קילומטרים. מעברי גבול מרכזיים נסגרים שוב ושוב, והסחר המקומי נפגע אנושות. רק באוקטובר האחרון נהרגו עשרות בני אדם בעימותים ישירים בין הצבאות, וגם הפסקת אש שבירה שהושגה בתיווך קטאר לא הצליחה להביא לשקט המיוחל.

כעת, כשהטליבאן האפגני מאשים את פקיסטן ב"הפרה בוטה של הריבונות הלאומית" ובפגיעה בערכי האיסלאם, נראה כי האזור ניצב על פי תהום. האם התקיפות הללו ירתיעו את המורדים, או שמא הן רק דלק למדורה שתשרוף את מעט היציבות שנותרה בגבול המדמם שבין המדינות?

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר