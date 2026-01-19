כיכר השבת
מירוץ החימוש העולמי

10 קילו ב-410 קמ"ש: הנשק החדש של הודו שישאיר את פקיסטן ללא הגנה

הודו שוברת את הכלים: בעיצומו של מרוץ חימוש חוצה יבשות, ניו דלהי מצטיידת בעשרות כטב"מים סילוניים מסוג Berkut-BM. עם מהירות מסחררת שמותירה את מערכות המכ"ם הפקיסטניות חסרות אונים ויכולת השמדה כירורגית, הנשק הבלארוסי החדש מאיים להפוך את המלחמה הבאה בנתיבי הגבול לחד-צדדית לחלוטין (בעולם)

צבא הודו באימונים (צילום: צבא הודו ומשרד ההגנה | חשבון רשמי)

עידן חדש בשמי אסיה

צבא הודו מבצע קפיצת מדרגה אסטרטגית ומצטייד בעשרות יחידות של ה-Berkut-BM – ה"כטב"ם המתאבד" שגורם לראשי מערכות הביטחון בעולם לעצור את נשימתם. בניגוד לכלים המוכרים המונעים במדחף איטי, כאן מדובר במפלצת סילונית שנועדה לדבר אחד: השמדה כירורגית ומהירה של מטרות איכות.

מהירות של מטוס קרב במחיר של כטב"ם היתרון המרכזי של ה-Berkut-BM, פיתוח של חברת Indela הבלארוסית, טמון במנוע הטורבו-סילון שלו.

כפי שפורסם במגזין Defence Blog, הכלי מסוגל להגיע למהירות מסחררת של 410 קמ"ש. המשמעות בשטח? חלון הזמן של האויב לזהות, להינעל וליירט מצטמצם כמעט לאפס.

מדובר בפתרון מושלם ל"מטרות רגישות לזמן" – סוללות טילים או עמדות פיקוד שנעלמות דקות לאחר שהן נחשפות.

הנתונים שמאחורי הקטל:

מהירות מרבית: 410 קמ"ש (מונע במנוע סילון סיני Swiwin).

טווח קטלני: חדירה של עד 150 קילומטרים לעומק שטח האויב.

ראש קרב: 10 קילוגרמים של חומר נפץ מרסק, המיועד למתקני מכ"ם ולוגיסטיקה חיונית.

ניידות מלאה: שיגור באמצעות קטפולטה – אין צורך במסלולי המראה, מה שמאפשר פריסה חשאית בכל תנאי שטח.

שובר השוויון של ניו דלהי הודו, שנמצאת במרוץ חימוש תמידי, מבינה ששדה הקרב המודרני דורש "התקפות רוויה" – שליחת עשרות כלים זולים ומהירים שיכולים להכריע מערכות הגנה יקרות.

ה-Berkut-BM כבר צבר ניסיון מבצעי ברוסיה ובאלג'יריה, וכעת הוא הופך לחלק בלתי נפרד מהארסנל ההודי.

בעולם שבו טילי שיוט עולים מיליונים, הודו מציגה חלופה יעילה, מהירה וזולה להפליא, שמסוגלת לצלוף במטרות דקות מרגע הגילוי.

בעימות הבא, הסאונד של מנוע הסילון הקטן הזה עשוי להיות הדבר האחרון שמפעילי המכ"ם של האויב ישמעו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר