עידן חדש בשמי אסיה

צבא הודו מבצע קפיצת מדרגה אסטרטגית ומצטייד בעשרות יחידות של ה-Berkut-BM – ה"כטב"ם המתאבד" שגורם לראשי מערכות הביטחון בעולם לעצור את נשימתם. בניגוד לכלים המוכרים המונעים במדחף איטי, כאן מדובר במפלצת סילונית שנועדה לדבר אחד: השמדה כירורגית ומהירה של מטרות איכות.

מהירות של מטוס קרב במחיר של כטב"ם היתרון המרכזי של ה-Berkut-BM, פיתוח של חברת Indela הבלארוסית, טמון במנוע הטורבו-סילון שלו.

כפי שפורסם במגזין Defence Blog, הכלי מסוגל להגיע למהירות מסחררת של 410 קמ"ש. המשמעות בשטח? חלון הזמן של האויב לזהות, להינעל וליירט מצטמצם כמעט לאפס.

מדובר בפתרון מושלם ל"מטרות רגישות לזמן" – סוללות טילים או עמדות פיקוד שנעלמות דקות לאחר שהן נחשפות.

הנתונים שמאחורי הקטל:

מהירות מרבית: 410 קמ"ש (מונע במנוע סילון סיני Swiwin).

טווח קטלני: חדירה של עד 150 קילומטרים לעומק שטח האויב.

ראש קרב: 10 קילוגרמים של חומר נפץ מרסק, המיועד למתקני מכ"ם ולוגיסטיקה חיונית.

ניידות מלאה: שיגור באמצעות קטפולטה – אין צורך במסלולי המראה, מה שמאפשר פריסה חשאית בכל תנאי שטח.

שובר השוויון של ניו דלהי הודו, שנמצאת במרוץ חימוש תמידי, מבינה ששדה הקרב המודרני דורש "התקפות רוויה" – שליחת עשרות כלים זולים ומהירים שיכולים להכריע מערכות הגנה יקרות.

ה-Berkut-BM כבר צבר ניסיון מבצעי ברוסיה ובאלג'יריה, וכעת הוא הופך לחלק בלתי נפרד מהארסנל ההודי.

בעולם שבו טילי שיוט עולים מיליונים, הודו מציגה חלופה יעילה, מהירה וזולה להפליא, שמסוגלת לצלוף במטרות דקות מרגע הגילוי.

בעימות הבא, הסאונד של מנוע הסילון הקטן הזה עשוי להיות הדבר האחרון שמפעילי המכ"ם של האויב ישמעו.