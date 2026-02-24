כיכר השבת
בעקבות דברי קאסם

דיווח: זה המסר המאיים שישראל שיגרה ללבנון אם חיזבאללה יתערב במלחמה עם איראן

ישראל שיגרה ללבנון מסר מאיים, במטרה שהשלטונות במדינה ימנעו מחיזבאללה להתערב במלחמה פוטנציאלית עם איראן | ישראל העבירה ללבנון מסר שאמור לגרום למדינה ללחוץ על ארגון הטרור לנצור את נשקו בזמן עימות אזורי (מדיני)

נעים קאסם נואם (צילום: תקשורת לבנונית)

ישראל העבירה מסר עקיף לממשלת לבנון לפיו היא תתקוף בעוצמה רבה תשתיות אזרחיות במדינה, ובכלל זה את נמל התעופה הבין-לאומי, אם ארגון יבחר להתערב במקרה של עימות צבאי בין ארצות הברית לאיראן, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

שני פקידים לבנונים בכירים מסרו את הפרטים לרויטרס על אודות האזהרה הישראלית, בעוד בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו ובנשיאות בחרו שלא להגיב לדיווחים.

​האיום הישראלי מגיע על רקע הצהרותיו של מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, אשר הבהיר בנאום טלוויזיוני כי ארגונו אינו מתכוון לשמור על ניטרליות בעימות שבין וושינגטון לטהרן.

קאסם ציין כי חיזבאללה רואה את עצמו כמטרה לתוקפנות פוטנציאלית והוסיף כי הארגון נחוש להגן על עצמו ויבחר בבוא העת כיצד לפעול והאם להתערב בנעשה.

​בתוך כך, מחלקת המדינה של ארצות הברית החלה לפנות מהשגרירות בביירות אנשי סגל שאינם חיוניים יחד עם בני משפחותיהם.

הצעד האמריקני מתרחש במקביל להכנות לקראת הסבב השלישי של שיחות הגרעין בין נציגים מארצות הברית ומאיראן, שצפוי להיפתח ביום חמישי הקרוב בז'נבה תחת תיווך עומאני, ובצל חשש גובר מהסלמה צבאית באזור.

​כעת, האיום הישראלי הממוקד בתשתיות המדינה מציב את הממשל בלבנון בפני לחץ כבד למנוע מארגון הטרור לגרור את המדינה למערכה נוספת.

