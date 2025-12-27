כיכר השבת
אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש הניח את אבן הפינה למשכן הקבע של ישיבת 'אש התלמוד'

במעמד כביר ורב רושם בראשות גדולי התורה וראשי הישיבות הונחה אבן הפינה לישיבת 'אש התלמוד' בבית שמש | במהלך המעמד חתמו גדולי ישראל על מגילת היסוד (עולם הישיבות)

הנחת אבן הפינה לאש התלמוד (צילום: יעקב נחומי)

במעמד רב רושם וברוב פאר והדר, בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל וגדולי ראשי הישיבות, בוגרי הישיבה ותלמידיה וכן רבים מהורי התלמידים. התקיים מעמד מרומם ומרשים של הנחת אבן הפינה למשכן הקבע של ישיבת 'אש התלמוד' שיבנה בעז"ה בעיר בית שמש.

את כותל המזרח פיארו בנוכחותם מרנן ורבנן גדולי התורה, ראשי ישיבות ויושבי על מדין, הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי יצחק אזרחי, הראשלצי"ם הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר. הגאון רבי יהושע איכנשטיין, הגאון רבי שלמה ידדידיה זעפראני, הגאון רבי שלום בער סורוצקין. כן הוקרא מכתבו של ראש הישיבה וחבר המועצת, הגאון רבי דוד כהן .

כן נאמו וברכו ראשי הישיבה, הרה"ג ר' אריאל וילנסקי, הרה"ג ר' יוסף לסרי והרב משה צור מהנהלת הישיבה.

רגעי השיא היו, עת חתם הגרמ"ה הירש על מגילת היסוד, וניגש לצקת את אבן הפינה ברוב רגש.

