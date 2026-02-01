הרב בירנצוויג בשו"ת עם המנהיג הגרמ"ה הירש ( צילום: דובי קורלנסקי )

התמלול המלא הרב בירנצוויג: יש כמה שאלות שבחורים שאלו אותי ואני צריך הכרעה, דבר ראשון בחורים יש תופעה עכשיו בחתונות ששותים שתייה חריפה לאחרונה זה דבר ש... הגרמ"ה: זה כבר כמה שנים כבר כמה שנים כן הרב בירנצויג: אפילו לפעמים זה גורם גם קילקול זה הרבה פעמים מגיעים לידי שיכרות כן. הגרמ"ה: כן, כן כמה שנים כבר, זה לא דבר חדש זה לכל הפחות שמונה שנים. הרב בירנצוייג: ועדיין כן אז הבחור אומר, קודם כל אני רוצה ללמוד איך אני יכול להתגבר מול החברה ודבר שני.. הגרמ"ה: מי החברה שמושך אותו זה החבר שלו, לא חברה בחוץ הרב בירנצוייג: זה לא חברה בחוץ מי שהולך לחתונה, זה החברים שלו בחורים בדרך כלל הגרמ"ה: אז זה הם מושכים כן אז מה השאלה

הרב בירנצוייג: איך הוא יכול להתגבר, לעמוד מול החברה

הרב בירנצויג: סתם, התופעה הזאת זה מאוד כואב לי אני רציתי כמה פעמים לדבר על זה כי זה דבר שלא מתאים במיוחד לשבט לוי

הגרמ"ה: אני חושב שבחור שלפני ללכת לחתונה צריך לפתוח מסילת ישרים וחמש דקות ללמוד מסילת ישרים מה התכלית שלו בחיים ולמה הוא נמצא פה בחיים, להידבק בקב"ה לדבר בכל דבר לחשוב על זה ואז ללכת לחתונה אז הוא לא יכול לשתות לא יכול להשתכר

הרב בירנצויג: זאת אומרת מעבר לסדר של המוסר שילמד לפני שהוא הולך לחתונה

הגרמ"ה: כן להזכיר לו מי הוא מי הוא שהוא יהודי שהתכלית שלו היא להידבק בקב"ה הוא לא סתם בן אדם הוא יהודי להזכיר לעצמו את זה

בני הבית: בחור אומר לו שזה שמחת חתן וכלה

הגרמ"ה: אין בזה שמחת חתן וכלה אם יהיה שמחת חתן וכלה לעשות עבודה זרה זה לא היה מתאים.

הרב בירנצוויג: איך אפשר למנוע את זה שבאמת לא יהיה את התופעה הזו

הגרמ"ה: על ידי זה שרק ע"י דיבור להגיד להראות כמה שזה זול כמה לא מתאים כל הדבר הזה, לא מתאים לבן תורה לא מתאים לבן אדם מתורבת, בן אדם מתורבת לא עושה את זה. אצל הבעל הבתים הנורמליים זה לא עושה את זה למה הם יותר גרועים מזה זה. לעולם יהא אדם יהא אדם חסר באדם פשוט, ירא שמיים ק"ו בן תורה עוד ק"ו להביא להם כמה זה עוולה מכל הבחינות גם בן אדם שלא ירא שמיים בכלל, הוא היה עושה את זה בן אדם נורמלי לא עושה את זה ק"ו בעל הבוס ירא שמים בן תורה זה ממש סתירה

הרב בירנצוויג: זה מה שכתוב בגמורה שנבלה טובה הימנו אחד ששותה ושיכור

הגרמ"ה: קדושים תהיו כל הרמב"ן

הרב בירנצוויג: גם בשמחת חתן?

הגרמ"ה: ודאי ודאי וודאי. אין שום היתר לשכרות

הרב בירנצוויג: אז זאת אומרת הראש ישיבה אומר שלא כדאי שיהיה בחתונה יותר מדי שתייה

הגרמ"ה: אפשר לשתות טיפה ‫אבל זהו, אין דבר כזה. ‫עדיף שלא יהיה בכלל. ‫

‫הרב בירנצוויג: עכשיו, יש עוד כמה בחורים ‫ששאלו אותי, ‫בבית הם מרגישים אווירה של שבת. ‫יש בתים שהם עושים עושים הווי משבת ‫יש הרבה ישיבות שלא עושים עסק ‫מהאווירה של שבת, ‫שירים וכדומה, ‫גומרים מהר את הסעודה והולכים ללמוד. הבחור אומר, אני רוצה להרגיש ‫יותר הווי של שבת. ‫האם אני יכול להציע לו ‫ללכת הביתה או לא? ‫אפילו שאתה לא מרגיש, ‫זו סדרי הישיבה. ‫זה בחור ששאל, זה שני בחורים כבר.

הגרמ"ה: וודאי הוא לא יכול ללכת. ‫השאלה מה לעשות, זו השאלה. ‫כן. מה לעשות, זו השאלה. ‫אבל אני לא חושב שההנהלה ‫יהיה נגד שיהיה פה זמירות בתוך הסעודה, ‫יהיה דבר תורה בתוך הסעודה, ‫אפשר לעשות דברים קטנים. ‫שיהיו זמירות, ויהיה מי שיגיד לי ‫חמש דקות איזה דבר תורה קטן, ‫ויהיה פה תורנות וכזה.

‫הרב בירנצוויג: או שבחלק שלו יישב עם כמה ‫בחורים ששרים. ‫גם אצלנו בישיבת מיר, ‫הראש ישיבה שיהיה בריא ר' לייזר יהודה, ‫הוא הפך את כל האווירה של שבת. ‫קודם כל, האוכל משודרג יותר ‫מתמיד, ושרים שמה, ‫זה משהו שאף פעם לא היה את זה. ובאמת, הבחורים אומרים לי, ‫כיף לנו להיות בשבת במיר. ‫אבל לא בכל עולם הישיבות יש את זה. ‫

הגרמ"ה: נכון, אז לכל הפחות, ‫לשדרג את האוכל זה וודאי דבר טוב , ‫אם אפשר לשכנע את ההנהלה אבל אפילו בלי הכי ‫זמירות ודאי יכול להיות, ‫גם איזה דבר תורה.

הרב בירנצוויג: אפילו לעצמו. ‫

הגרמ"ה: ‫אבל גם יכול להיות קבוצות קבוצות, כן.

‫הרב בירנצוויג: עכשיו, יש עוד שני בחורים ששאלו אותי ‫אם קרה אצלם בחדר שהם ראו ‫דבר קילקול אצל החבר. ‫הראש ישיבה בזמנו שאלנו אותו, ‫אני ומנחם וורשואר, ‫שאצלנו היה איזה דבר קילקול על בחור, ‫והסתפקנו, האם ללכת לאיש צוות בישיבה ‫לספר לו את זה. ‫אז הראש ישיבה בזמנו אמר ‫שאם הוא משגיח חכם ‫שיודע לא לספר, אפשר לספר לו. הוא יודע לטפל בו. ‫הוא יודע לטפל בו. ‫אבל בחור שואל אותי ‫שהוא לא יודע מי איש צוות. השאלה היא אם לספר את זה ‫לאיש צוות בישיבה ‫או למישהו בחוץ, או מה לעשות. ‫הוא ראה דבר קילקול. הראש ישיבה יודע, ‫יש כל מיני רחמנא ליצלן קילקולים, ‫לא נפרט אז השאלה היא למי לספר? ‫הוא לא רוצה שייעיפו אותו בגללו, ‫אחרי זה יהיו לו נקיפות מצפון. ‫

הגרמ"ה: אני חושב שיכול ללכת ‫לאחד מהאברכים ‫לשאול מי מהצוות אני יכול... ‫במיר אני יכול... ‫אני לא אגיד עכשיו פה, ‫אבל במיר הייתי אומר מי. ‫

ב"ב: בדרך כלל זה לא במיר.

הגרמ"ה: אני אומר, בכל מקום... ‫בכל מקום יש איזה תת משגיח ‫או איזה מישיב, ‫שיכול להיות לדבר עם הבחור. ‫ואפשר לברר מי אפשר לברר.

הרב בירנצוויג: ‫זאת אומרת, עדיף ‫להשאיר את זה בישיבה, ‫אבל לא דווקא... ‫לא בצוות. ‫לא בצוות הגדולים.

‫ב"ב: לשאול מישהו מהאברכים... ‫

הגרמ"ה: והאברך הזה, הוא יחליט כבר מה לעשות. ‫הוא יחליט.

ב"ב: לשאול את האברך מה לעשות. לא לשאול אותו מי מהצוות... ‫לא לשאול את האברך ‫למי מהצוות לדבר, ‫אלא שהאברך.

הגרמ"ה: להגיד לו... ‫אם יש מישהו מהצוות, ‫שהצוות לצוות, ‫אם לא יודעים... ‫אני מדבר פה על לא יודעים מי, ‫אז הוא הולך לאיזה אברך ‫לשאול מי מהצוות. ‫בדרך כלל יש מהצוות, ‫או לכל הפחות יש מישיב. ‫ואם אין, אם אין, נגיד, ‫לו יצוייר שלצוות אין דבר כזה בכלל. זו שאלה כבר. ‫אז יש עיצה, יש עיצות לזה, ‫אבל אני לא יכול לפרט, אבל כשהוא הולך ל... ‫

הרב בירנצוויג: אולי מישהו מהקהילה? ‫

הגרמ"ה: לא. ‫לא בקהילה. ‫לא.

הוא יילך מאחד מהאברכים בישיבה ‫- כן. ‫

הרב בירנצוויג: שהוא אולי ידבר איתו.

הגרמ"ה: יש דרכים, יש דרכים. ‫יש דרכים

הרב בירנצוויג: ‫עכשיו, יש בחור ששאל אותי ‫הוא רוצה ללמוד תנ״ך. בישיבות לא לומדים, ‫אז אולי באמת לא ראוי, ‫או שהוא צריך רבה שילמד אותו, ‫או מה לעשות, מתי ללמוד? ‫הוא רוצה לדעת היסטוריה. ‫

הגרמ"ה: יכול לומר שבשבת ילמד ‫התנ״ך עם מלבי"ם

הרב בירנצוויג: ‫תנ״ך עם מלבי"ם?

הגרמ"ה: ‫כן. ואז יהיה תנ״ך, ‫אם הוא רוצה ללכת ללמוד על זה מהר, ‫התנ״ך עם מצודות ‫ואם לא, מלבי"ם.

הרב בירנצוויג: ‫שאלה אחרונה. ‫בחור שחסר לו הרגשים ‫הוא אומר, כל יום אני קם לתפילה, ‫כל יום סדר א', כל יום סדר ב', ‫זה אותו סדר א', אותו סדר ב' המלומדה זה מפריע לו לחשק, ‫לשמחה. ‫הוא רוצה התחדשות ‫כל יום להרגיש בתפילה, ‫הרגשת הלב להרגיש סדר א' חדש. ‫מה צריך לעשות?

הגרמ"ה: מסתמא התפילה שלו לא כמו שצריך כן. ‫והתפילה, שילמד קצת ‫את העניין של התפילה, ‫מה פשוט התפילה, ‫למה זה עבודה. ‫למה התפילה זה עבודה, ‫אבל בעיקר שילמד גם כן שילמד, ‫כל הפסוקי דזמרה שילמד עם מלבי"ם

‫הרב בירנצוויג: עם מלבי"ם, זה אפשר גם להגיד לבחורים ‫שהם רוצים להרגיש ‫התחדשות בתפילה.

הגרמ"ה: אז ממילא הפסוקי דזימרה ‫זה משהו אחר. ‫זה לא סתם מילים, ‫זה משהו אחר. ‫זה ייתן לו, זה ייתן לו.

‫ביחס ללימוד, ‫שינסה לחדש. ‫יש איזו שאלה בסוגיה ‫מה זה לחדש משהו אז הוא יהיה שקוע ‫ויהיה לו משהו חדש. ‫

הרב בירנצוויג: אז זה ייתן את ההתחדשות. יישר כח שהראש ישיבה יברך

הגרמ"ה: שיהיה בהצלחה וסיעתא דשמיא