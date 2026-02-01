הגה"צ רבי אהרון בירנצוויג, שמתעסק בחינוך בחורי ישיבות, נכנס לחדרו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ושטח בפניו את השאלות הקשות עימן מתמודדים בישיבות | בין היתר התייחס ראש הישיבה בהרחבה לתופעה של שתיית אלכוהול, לימוד תנ"ך וכן על סעודות שבת בישיבות | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
עולם האלכוהול מלא באגדות, מעשיות, סיפורים ומיתוסים שעוברים מדור לדור. בערב חג הפורים שמרבים בו בשתיית משקאות אלכוהוליים עד דלא ידע, יצאנו לבדוק את האמת מאחורי שורת מיתוסים שנפוצו על אלכוהול | האם מסוכן לערבב בין סוגי אלכוהול? האם אלכוהול באמת מחמם? האם הקאה אכן מורידה את האלכוהול? | וגם: מדריך לשתייה נכונה ומונעת נזקים (מגזין, פורים)