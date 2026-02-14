ארצות הברית נערכת לאפשרות של עימות צבאי ישיר וממושך מול איראן, כך עולה מדיווחים שהתפרסמו במהלך השבת.

גורמים רשמיים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי הצבא האמריקני משלים את הכנותיו למערכה שעשויה להימשך שבועות ארוכים ולא תתמקד רק בתשתיות הגרעין, אלא גם במוסדות שלטון ובסיסי ביטחון של המשטר בטהרן. לפי ההערכות בוושינגטון, תקיפה כזו תוביל לסבב של חילופי מהלומות ותגובות הדדיות שיימשכו זמן רב.

הצהרה דרמטית של טראמפ

במקביל להיערכות הצבאית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא בחריפות במהלך ביקור בבסיס פורט בראג ואמר כי החלפת הנהגת אנשי הדת באיראן תהיה "הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות". טראמפ, שאישר את שיגורה של נושאת מטוסים נוספת לאזור, הבהיר כי הוא עדיין מצפה להסכם חדש שימנע את הצורך בפעולה צבאית, אך ציין כי "במשך 47 שנים הם רק מדברים ומדברים".

לצד האיומים, דווח כי הממשל האמריקני פועל לסייע למתנגדי המשטר בתוך המדינה באמצעות הברחת אלפי מסופי אינטרנט לווייניים.

כך הורעל אלכסיי נבלני

בזירה הבינלאומית, חמש מדינות באירופה חשפו היום ממצאים חדשים המפריכים את טענות רוסיה בנוגע לנסיבות מותו של אלכסיי נבלני בכלא לפני כשנתיים.

בהצהרה משותפת שפורסמה בוועידת מינכן, קבעו שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, שבדיה והולנד כי מנהיג האופוזיציה הורעל למוות באמצעות הרעלן "אפיבטידין". מדובר בחומר המופק מעורן של צפרדעים נדירות מדרום אמריקה, ממצא המוכיח לטענתן כי מדובר בחיסול מכוון שבוצע על ידי השלטונות הרוסיים בנשק כימי שאינו מצוי באופן טבעי במדינה.

זיהום אוויר חריג בשבת

בתוך כך, בישראל נרשם במהלך השבת אירוע סביבתי חריג כאשר תל אביב וירושלים דורגו בראש רשימת הערים המזוהמות בעולם. זיהום האוויר הכבד נגרם כתוצאה מאובך וסופת אבק שהגיעה מצפון אפריקה, מה שהוביל להגבלות ראות משמעותיות ולהמלצה לצמצם פעילות מחוץ למבנים סגורים.