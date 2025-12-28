כיכר השבת
המאבק על היכלי הישיבות

"רחוק מהצורך": נציג צה"ל מודה בוועדה - "חוק הגיוס לא יפתור את המחסור"

דרמה בוועדת חוץ וביטחון: תא"ל שי טייב הבהיר כי מתווה היעדים המוצע בחוק הגיוס רחוק מלספק את צורכי הצבא. לדבריו, גם ביישום מלא, חטיבה חרדית ראשונה תוקם רק בשנת 2030 (צבא וביטחון, חרדים)

1תגובות
שי טייב (צילום: דוברות הכנסת)

בעוד עולם התורה ניצב תחת מתקפה משפטית ותקציבית חסרת תקדים, הדיונים בוועדת החוץ והביטחון חושפים פעם אחר פעם את הפער הבלתי ניתן לגישור בין דרישות המערכת לבין המציאות בשטח. אמש (ראשון), בדיון סוער על הצעת חוק הגיוס, השמיע ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם ב, תא"ל שי טייב, דברים שמעוררים תהיות קשות על עצם יעילותו של החוק המתגבש.

"לא נותן מענה מספק" במילים חריפות וחד-משמעיות, הבהיר תא"ל טייב כי המתווה החדש המונח על שולחן הכנסת "אינו נותן מענה מספק לצורכי הצבא בטווח הקרוב". למרות הניסיונות הפוליטיים להציג את החוק כפתרון למחסור בלוחמים, טייב קבע נחרצות: "התשובה היא עדיין לא, רחוק מזה".

לפי הנתונים שהציג, צה"ל מצפה לגייס כ-10,000 צעירים חרדים בשנתיים הקרובות, אך מודה כי חלק משמעותי מהם ממילא מתגייסים דרך היחידות הכלליות. היעד היומרני להגיע ל-35% לוחמים מקרב המתגייסים החרדים הוגדר על ידו כ"אירוע מורכב מאוד", לנוכח העובדה שרבים מהמתגייסים מגיעים בגילאים מבוגרים יותר או עם מגבלות שונות.

חטיבה חרדית? רק ב-2030 הבשורה המשמעותית ביותר עבור היכלי הישיבות והמפלגות החרדיות היא לוח הזמנים האיטי שצה"ל מציג. לדברי טייב, גם אם המתווה ייושם במלואו, צה"ל יוכל להעמיד חטיבה חרדית מלאה רק בשנת 2030. "גם אז", הדגיש, "זה לא יחליף את מערך המילואים".

מיון קפדני ודרישות גיל בצה"ל חוששים ממה שהם מכנים "גיוס סרק" ומבהירים כי ללא מנגנון מיון קפדני שיבטיח הגעת צעירים בעלי נתונים פיזיים ואישיים מתאימים, המספרים יישארו על הנייר בלבד. טייב הציע חלופות קשוחות, בהן דרישה כי 50% מהמתגייסים יהיו מתחת לגיל 21 – דרישה שמשמעותה פגיעה ישירה בבחורי ישיבות בגילאי הקיבוץ והשידוכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סוף סוף קצת אמת בכל החושך הזה
שי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר