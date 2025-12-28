בעוד עולם התורה ניצב תחת מתקפה משפטית ותקציבית חסרת תקדים, הדיונים בוועדת החוץ והביטחון חושפים פעם אחר פעם את הפער הבלתי ניתן לגישור בין דרישות המערכת לבין המציאות בשטח. אמש (ראשון), בדיון סוער על הצעת חוק הגיוס, השמיע ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל, תא"ל שי טייב, דברים שמעוררים תהיות קשות על עצם יעילותו של החוק המתגבש.

"לא נותן מענה מספק" במילים חריפות וחד-משמעיות, הבהיר תא"ל טייב כי המתווה החדש המונח על שולחן הכנסת "אינו נותן מענה מספק לצורכי הצבא בטווח הקרוב". למרות הניסיונות הפוליטיים להציג את החוק כפתרון למחסור בלוחמים, טייב קבע נחרצות: "התשובה היא עדיין לא, רחוק מזה".

לפי הנתונים שהציג, צה"ל מצפה לגייס כ-10,000 צעירים חרדים בשנתיים הקרובות, אך מודה כי חלק משמעותי מהם ממילא מתגייסים דרך היחידות הכלליות. היעד היומרני להגיע ל-35% לוחמים מקרב המתגייסים החרדים הוגדר על ידו כ"אירוע מורכב מאוד", לנוכח העובדה שרבים מהמתגייסים מגיעים בגילאים מבוגרים יותר או עם מגבלות שונות.

חטיבה חרדית? רק ב-2030 הבשורה המשמעותית ביותר עבור היכלי הישיבות והמפלגות החרדיות היא לוח הזמנים האיטי שצה"ל מציג. לדברי טייב, גם אם המתווה ייושם במלואו, צה"ל יוכל להעמיד חטיבה חרדית מלאה רק בשנת 2030. "גם אז", הדגיש, "זה לא יחליף את מערך המילואים".

מיון קפדני ודרישות גיל בצה"ל חוששים ממה שהם מכנים "גיוס סרק" ומבהירים כי ללא מנגנון מיון קפדני שיבטיח הגעת צעירים בעלי נתונים פיזיים ואישיים מתאימים, המספרים יישארו על הנייר בלבד. טייב הציע חלופות קשוחות, בהן דרישה כי 50% מהמתגייסים יהיו מתחת לגיל 21 – דרישה שמשמעותה פגיעה ישירה בבחורי ישיבות בגילאי הקיבוץ והשידוכים.