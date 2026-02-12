מכפיל כוח קטלני: "אגרוף המחץ" שיכריע את התמרון היבשתי

רובוטיקה בחיל ההנדסה - צילום: צה"ל רובוטיקה בחיל ההנדסה | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:13 רובוטיקה בחיל ההנדסה ( צילום: צה"ל )

בזמן שגבולות המדינה בוערים, בצה"ל החליטו להפסיק להמר על הביטחון ולעבור למתקפה. תחת מעטה של סודיות יחסית ותכנון קפדני של "תר"ש חושן", נחנכה אוגדה 38 – כוח המחץ החדש של זרוע היבשה.

מאמץ ועוצמה ארגונית שבו הופכים את בתי הספר לקצינים וללחימה לאגרוף ברזל אחד. הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר בטקס המרגש: לא מדובר בעוד שינוי קוסמטי, אלא בבניית קומה חדשה של עוצמה יהודית מול מציאות המזרח התיכון המשתנה.

רובוטיקה בחיל ההנדסה - צילום: צה"ל רובוטיקה בחיל ההנדסה | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:17 רובוטיקה בחיל ההנדסה ( צילום: צה"ל )

כך נסגר הגיס המטכ"לי לטובת אוגדת המחץ החדשה

השינויים הדינמיים במפת האיומים לא השאירו לצבא ברירה: אתמול, במעמד צמרת המטה הכללי, הוכרז על הקמת אוגדה 38 – "אוגדת ההכשרות". בצה"ל הבינו שבעת צרה, אי אפשר להסתמך על כוחות מפוזרים. המהלך הדרמטי כלל את סגירת הגיס המטכ"לי (446), כשכל משאביו הופנו להקמת המפלצת המבצעית החדשה.

תחת פיקודו של תת-אלוף שרון אלטיט, יאוגדו תחת קורת גג אחת היחידות המובחרות ביותר של בניין הכוח: בה"ד 1 (בית הספר לקצינים), חטיבת ביסל"ח, וחטיבה 460 של חיל השריון. המשמעות היא ברורה: המדריכים והמפקדים המיומנים ביותר, אלו שמכשירים את דור העתיד, יהיו הראשונים להסתער בשעת פקודה ככוח אורגני ומאומן.

הלקחים מהמלחמה שהפכו לאוגדה רב-זירתית מכריעה

מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, לא הותיר מקום לספק: "הגדלת צבא היבשה היא מטרת על". המבנה החדש מאפשר לצבא להחזיק ב"תעודת ביטוח" – סד"כ איכותי וזמין שיכול להשתלב בכל גזרה, מצפון ועד דרום, תוך דקות.

תחת מעטה המכובדות של טקס צבאי, הסתתרה בשורה אסטרטגית: צה"ל בונה קומות ביטחון חדשות מתוך התחקיר המקצועי של השנתיים האחרונות. האוגדה החדשה היא לא רק מוסד לימודי, היא הלב הפועם של התמרון היבשתי. בעת חירום, המפקדים המיומנים ביותר של חיל ההנדסה, התותחנים והגנת הגבולות לא יהיו עוד "מפוזרים", אלא ילחמו ככתף אחת תחת פיקוד סדור, מה שמעניק למדינת ישראל אגרוף פלדה קטלני ומדויק יותר מאי פעם.