הרב אחי שלום כהן עם הגרב"ד פוברסקי

ראש הישיבה וזקן חברי מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, היה בשעה של קורת רוח וסיפר סיפורים על נערותו.

ראש מוסדות דרך אמונה, הגאון רבי אחי שלום כהן, נכנס לראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי יחד עם תורם ובנו, הלומד בישיבת מיר. לאחר שראש הישיבה בירך את בחור הישיבה, הוא החל לספר סיפורים מזמן בחורותו. "כיכר השבת" עם התיעוד והתמלול המלא.

הגרב"ד: ישיבת מיר זה ישיבה שאבא שלי למד שם.

הרב כהן: או אה האבא של הראש ישיבה

הגרב"ד: הוא למד שם. רב ירוחם, אהב אותו, הוא המשגיח דמיר. אהב אותו מאוד, את אבא שלי, הם שניהם מאותה עיר מלובן.

הרב שטראוס: לובן ברוסיה

הגרב"ד: כן

הרב שטראוס: רב משה פיינשטיין גם היה משם. לא?

הגרב"ד: הוא היה רב.

הרב כהן: מסתמא, אם הראש ישיבה היה לומד במיר, אז הראש ישיבה גם היו אוהבים אותו.

הגרב"ד: רב לייזר יהודה הראש ישיבה במיר במיר אהב אותי כמו הבן שלו ממש.

הרב שטראוס: הראש ישיבה היה אוכל אצלו בשבתות, לא?

הגרב"ד: תביא את הספר שלי. בד קודש החלק הראשון.

קוראים את ההסכמה: חביבי, הרב הגאון

הגרב"ד: מי כתב את זה.

הרב כהן: רב לייזר יהודה.

הגרב"ד: כן, ראש ישיבת מיר.

הרב שטראוס: הוא הגיע לחתונה של הראש ישיבה

הגרב"ד: בחתונה הוא הגיע מוקדם, גם היה הסנדק של הבכור שלי, רב ירוחם.

הרב שטראוס: היה סיפור הראש ישיבה רצה לשלם לו על המונית, לא?

הגרב"ד: אמרתי לו שיבוא. אז הוא אמר "זה, זה עולה כסף". אמרתי לו "זה על חשבוני". הוא אמר לי חשבון שלך זה גם שלי.

הרב כהן: הוא רוצה ברכה בשביל הבן שלו, הבן שלו. הוא לומד במיר. הוא רוצה ברכה לשידוך. הראש ישיבה יברך אותו.

הגרב"ד: הקב״ה יברך אותך. שימלא את כל משאלות ליבך באופן יפה וטוב. בלי בעיות. בלי בעיות של כסף. כן.

הרב כהן: מה הברכה בשביל האבא, בשביל כל המשפחה?

הגרב"ד: תלמד טוב. תלמד טוב, תדע את כל הש"ס.

הגרב"ד: ראש ישיבת מיר עבר על כל הש"ס. כל שנה. כל שנה היה סיום על הש״ס. רב לייזר יהודה.

הרב כהן: מתי זה היה? מתי היה מספיק ללמוד את הכל?

הגרב"ד: עד שהוא גמר הוא לא אכל ארוחת בוקר.

הרב שטראוס: מה הוא היה אוכל? ארוחת בוקר, הראש ישיבה תמיד מספר.

הגרב"ד: לי הוא היה אומר לבן אחד מספיק בשבילו לחיות.

הרב שטראוס: אבל יש כאלה שאומרים שהראש ישיבה גם היה גומר את הש"ס כל שנה.

הגרב"ד: מה אתה צריך לספר. כל הסיפורים אתה רוצה לספר?

הרב כהן: אנחנו רוצים ללמוד מזה. שצריך. הדור צריך ללמוד. הדור צריך לדעת.

הרב שטראוס: ברכה לרב אחי כהן ברכה בשבילו גם כן.

הגרב"ד: שתצליח ימלא השם משאלות לבך לטובה בכל העניינים. אמן.