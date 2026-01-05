כיכר השבת
בחורי תולדות אהרן כבשו בסערה את מושב צפריה | הרבי הופיע וחילק מטבעות קודש 

במושב צפריה נערכה שבוע שעבר מעמד נשגב לכבודם של מאות בחורי תולדות אהרן • רגעי השיא היה בהופעתו הכבודה של האדמו"ר מתולדות אהרן, שחילק לבחורים מטבעות קודש מבורכות (חסידים - עולם הישיבות)

חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)

ביום שלישי האחרון, במוצאי יום התענית עשרה בטבת, נערך מעמד מרומם ונשגב של הוקרה וכבוד התורה לבחורי ישיבת 'תולדת אהרן', באולם המפואר והרחב במושב צפריה. האירוע נערך על ידי ארגון "כתר תורה", בראשות הרה"ג יוסף צבי סימון, המנהל במסירות את כולל 'גומרת שבת' שעל ידי מוסדות תולדות אהרן.

המעמד הוקדש להוקרת מאות בחורי החמד של החסידות, אשר לאחר שנים של עמל ויגיעה, שינון וחזרות על מאות דפי גפ"ת, עמדו בכור המבחן אצל גדולי הרבנים וקנו את מסכתות קידושין, ביצה ובבא מציעא. הבחורים הוכיחו בקיאות מעוררת השתאות, בבחינת "שאם ישאלך אדם אל תגמגם", וזכו לתעודות הערכה ופרסים יקרי ערך.

יו"ר המעמד, הרה"ח ר' אברהם יצחק כהן, הנחה בטוב טעם את הערב, שנפתח בדבריו של יו"ר הארגון הרה"ג יוסף צבי סימון. את הקהל הפתיע בדברי חרוזים מרגשים הרה"ח ר' הערשל הירש, שסקר את מסירותם של הבחורים בלילות כימים בשנתיים האחרונות. על החלק המוזיקלי הופקד בעל המנגן ר' מאיר סטאריק, ראש המנגנים בחצר הקודש, בליווי מקהלת 'קאפעלה' ותזמורת מורחבת של "נבל וכינור" בביצועים מרטיטים.

דברי תורה וחיזוק נשאו הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת 'תולדות אהרן', והרב צבי זאב שפירא, ר"מ ומשפיע בישיבת 'אורייתא'.

בשיאו של המעמד הופיע בהדרו האדמו"ר מתולדות אהרן, תחת הרושם העז נערכו סיומי המסכתות והאדמו"ר התכבד באמירת הקדיש. לאחר מכן נשא הרבי דברות קודש. בסיום קם הקהל לריקודים סוערים לכבוד התורה.

בתום המעמד, עברו מאות הבחורים בסדר מופתי לקבלת תעודות ההוקרה ומטבעות מבורכות מידי הקודש של האדמו"ר, שהאיר פנים לכל תלמיד בדברי עידוד אישיים. משם המשיכו הבחורים למתחם מיוחד בפאתי האולם, שם חולקו פרסי ספרים יקרי ערך למצטיינים.

הערב נחתם בריקודים עילאיים ובקול צהלה ורינה, מתוך הודיה להשי"ת על הזכות לקנות קנייני תורה. המעמד הנשגב השאיר חותם עמוק בלב הבחורים, שחזרו להיכלי הישיבות מתוך שאיפה להמשיך ולגדול בעמל התורה ביתר שאת ויתר עוז.

חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)
חלוקת פרסים בתולדות אהרן (צילום: יהושע פרוכטר)

