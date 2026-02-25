כיכר השבת
צפו בתיעוד

ביום המסוגל ז' אדר: הרבי מאשלג מסר שיעור בספר הזוהר וחילק קוביות סוכר במירון

חסידי אשלג ציינו השבוע ברוב עם באתרא קדישא מירון את הילולת משה רבנו, בשילוב מעמד לחיזוק לימוד הזוהר בעיון • בשיא האירוע מסר האדמו"ר מאשלג שיעור כללי, ובסיום המעמד חילק קוביות סוכר לישועה • לאחר מכן יצא הקהל לתפילה וריקודים בחצר הציון (חסידים)

האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)

ביום המסוגל, ז' באדר, יום הילולת משה רבינו – רעיא מהימנא, התכנסו חסידי אשלג בראשות האדמו"ר באתרא קדישא מירון למעמד חיזוק לימוד הזוהר הקדוש בהבנה ובעיון.

את המעמד פתח והנחה בטוב טעם הרה"ג ר' ברוך זלמנוביץ. בדבריו עמד על סגולת לימוד הזוהר. בהמשך עמד על גדולת היום וציטט מדברי מרן החתם סופר זי"ע: "אין לנו יום שמחה וטוב לב כמו יום ז' אדר", יום שגדול אף יותר מיום מתן תורה. כמו כן, הביא את דברי האדמו"ר ממונקאטש זי"ע, שציין כי ל"ג בעומר עולה בגימטריה 'משה', וכי לעולם יחולו ז' באדר ול"ג בעומר באותו היום בשבוע.

בשיאו של המעמד נכנס האדמו"ר מאשלג, כשהוא לבוש בבגדי שבת, ומסר את השיעור הכללי בזוהר הקדוש, כשקודם לכן פתח בניגון הכנה. בעיצומו של השיעור הופיע הגה"צ רבי מרדכי שיינברגר, מזקני המקובלים בדורנו. האדמו"ר הפסיק את שיעורו לכבודו של האורח הדגול, שפתח בדברי ברכה נלהבים לפני המתאספים. במעמד השתתף גם הרה"ג ר' אלעזר שטרן, מרא דאתרא קדישא של מירון, שהרחיב על חשיבות העיון בלימוד הזוהר.

בסיום המעמד עברו כלל המתאספים לפני האדמו"ר לקבלת קוביות סוכר כסגולה לישועה בכל העניינים. משם פנו כל הקהל לתפילת רבים ליד ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מאשלג ז' אדר במירון (צילום: שמואל דריי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

צפו בתיעוד

|

אחים בלב ובנפש

||
1

בשעה טובה ומוצלחת

||
1

שעה קצרה לפני שבת

|

נכנס לתפקיד

|

רוֹעֶה נֶאֱמָן הָיָה

||
3

קַדֶּשׁ כׇל בְּכוֹר

|

ברוב הוקרה והערכה

|

בבית החסידים

|

לקראת ההילולא ולרגל היארצייט

|

העתירו בתפילות

|

בשילוב סיום הש"ס

||
2

צהלה ושמחה

||
1

מפגן של כבוד

||
1

העתירו בתפילות

||
1

ניחוח של פעם

||
2

ענבי הגפן

||
1

אחרי שעזב את ביתר

||
6

לא משאירים אף אחד מאחור

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר