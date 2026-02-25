ביום המסוגל, ז' באדר, יום הילולת משה רבינו – רעיא מהימנא, התכנסו חסידי אשלג בראשות האדמו"ר באתרא קדישא מירון למעמד חיזוק לימוד הזוהר הקדוש בהבנה ובעיון.

את המעמד פתח והנחה בטוב טעם הרה"ג ר' ברוך זלמנוביץ. בדבריו עמד על סגולת לימוד הזוהר. בהמשך עמד על גדולת היום וציטט מדברי מרן החתם סופר זי"ע: "אין לנו יום שמחה וטוב לב כמו יום ז' אדר", יום שגדול אף יותר מיום מתן תורה. כמו כן, הביא את דברי האדמו"ר ממונקאטש זי"ע, שציין כי ל"ג בעומר עולה בגימטריה 'משה', וכי לעולם יחולו ז' באדר ול"ג בעומר באותו היום בשבוע.

בשיאו של המעמד נכנס האדמו"ר מאשלג, כשהוא לבוש בבגדי שבת, ומסר את השיעור הכללי בזוהר הקדוש, כשקודם לכן פתח בניגון הכנה. בעיצומו של השיעור הופיע הגה"צ רבי מרדכי שיינברגר, מזקני המקובלים בדורנו. האדמו"ר הפסיק את שיעורו לכבודו של האורח הדגול, שפתח בדברי ברכה נלהבים לפני המתאספים. במעמד השתתף גם הרה"ג ר' אלעזר שטרן, מרא דאתרא קדישא של מירון, שהרחיב על חשיבות העיון בלימוד הזוהר.

בסיום המעמד עברו כלל המתאספים לפני האדמו"ר לקבלת קוביות סוכר כסגולה לישועה בכל העניינים. משם פנו כל הקהל לתפילת רבים ליד ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.