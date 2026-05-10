כיכר השבת
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה

שבת מרוממת בקופיטשניץ; ספרי התורה עתיקים הוכנסו אל ההיכל והחסידים התכנסו

צפו בתיעוד ממוצאי שבת התאחדות והתעלות בחצר הקודש קופיטשניץ | בצפרא דשבתא הוכנסו אל היכל בית המדרש שני ספרי התורה עתיקים מירושת צדיקי בית רוז'ין וסאדיגורה זי"ע (חסידים)

מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)

התרגשות רבה ותחושת דבקות ליוו את השבת האחרונה, שבת ל"ז בעומר, בקרב חסידי קופיטשניץ ואוהדי בית רוז'ין בירושלים. במרכז השבת עמד המעמד הנשגב של הכנסת ספרי תורה עתיקים ונדירים, אשר עברו בירושה מדור לדור מצדיקי שושלת סאדיגורה ורוז'ין.

בבוקר יום השבת, עם סיום התפילה, יצא המעמד מביתו של זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, אל עבר היכל בית מדרשו ברחוב עזרת תורה.

קהל החסידים ליווה את ספרי התורה בחרדת קודש, ובהגיעו להיכל נערכו ה"הקפות" המסורתיות כנהוג בחצרות רוז'ין. קול השירה והמזמורים הדהד בין כותלי בית המדרש, בעת שהאדמו"ר פיזז בעוז עם ספרי התורה העתיקים.

צפו בתיעוד מצאת השבת המרוממת בצל הקודש של האדמו"ר.

מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצ"ש התאחדות בקאפיטשניץ (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הכנסת ספר תורהקופיטשניץ

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה

|

עם הסרת ההגבלות

||
2

רבבות נהרו

||
2

על השולחן הטהור

|

בָּם תִּקֵּן הָעֶלְיוֹנִים

||
1

הוקרה והערכה

|

הרבי יצא מגדרו

||
5

גלריה מסכמת

|

מַה יוֹפיוֹ וּמַה וְטוּבוֹ

|

סוֹד נִסְתָּרִים

||
2

במרכז בורו פארק

|

אַשְׁרֵי עַיִן רָאַתְהוּ

|

עָלָה מַעֲלוֹת רָמוֹת

|

מִמֶּנּוּ תֵּצֵא תּוֹרָה

||
2

מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ

||
1

הוֹצִיא אוֹר תַּעֲלוּמָה

||
1

אוֹר תַּעֲלוּמָה

|

מָלֵא מַדָּע וְחָכְמָה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר