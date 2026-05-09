6 מפגיני שמאל נעצרו בכיכר פריז: חסמו צירים והפרו סדר | תיעוד

משטרת ירושלים השלימה לפני זמן קצר (מוצאי שבת) את הטיפול בהפרת סדר שהתרחשה בכיכר פריז בירושלים. במהלך האירוע נעצרו 6 מפרי סדר, לאחר שחסמו צירי תנועה וסירבו להיענות לקריאות המשטרה להתפזר.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, האירוע החל כמחאה של פעילי שמאל, אך התפתח במהירות להפרת סדר כאשר המשתתפים החלו לחסום צירי תנועה מרכזיים באזור. כוחות משטרה ולוחמי מג"ב הגיעו למקום ופעלו להשבת הסדר הציבורי.

קצין משטרה שהגיע לזירה כרז למשתתפים להתפזר ולפנות את הכבישים, אך אלה סירבו. בעקבות הסירוב, החלו כוחות המשטרה בשימוש בכוח ובאמצעים להשבת הסדר הציבורי ולפתיחת צירי התנועה שנחסמו.

במהלך הפעילות המבצעית נעצרו 6 מפירי סדר. כידוע, כיכר פריז בירושלים מהווה צומת תחבורתי מרכזי, וחסימתה גורמת לשיבושי תנועה משמעותיים באזור. בעבר התרחשו באזור זה הפגנות שגרמו לשיבושים דומים.

ממשטרת ישראל הודיעו כי כלל הצירים באזור פתוחים כעת לתנועה, והמצב חזר לשגרה. במשטרה הדגישו כי "משטרת ישראל מאפשרת את חופש המחאה כחוק, אך תפעל בנחישות נגד פגיעה במרקם החיים והפרת הסדר הציבורי".