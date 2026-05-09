6 מפגיני שמאל נעצרו בכיכר פריז: חסמו צירים והפרו סדר | תיעוד

מפגינים חסמו צירי תנועה בכיכר פריז בירושלים • המשטרה פעלה להשבת הסדר ועצרה 6 מפרי סדר | כל הצירים פתוחים לתנועה (בארץ)

תיעוד ההפגנה הערב
תיעוד ההפגנה הערב| צילום: צילום: דוברות המשטרה

משטרת השלימה לפני זמן קצר (מוצאי שבת) את הטיפול בהפרת סדר שהתרחשה בכיכר פריז בירושלים. במהלך האירוע נעצרו 6 מפרי סדר, לאחר שחסמו צירי תנועה וסירבו להיענות לקריאות המשטרה להתפזר.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, האירוע החל כמחאה של פעילי שמאל, אך התפתח במהירות להפרת סדר כאשר המשתתפים החלו לחסום צירי תנועה מרכזיים באזור. כוחות משטרה ולוחמי מג"ב הגיעו למקום ופעלו להשבת הסדר הציבורי.

קצין משטרה שהגיע לזירה כרז למשתתפים להתפזר ולפנות את הכבישים, אך אלה סירבו. בעקבות הסירוב, החלו כוחות המשטרה בשימוש בכוח ובאמצעים להשבת הסדר הציבורי ולפתיחת צירי התנועה שנחסמו.

במהלך הפעילות המבצעית נעצרו 6 מפירי סדר. כידוע, כיכר פריז בירושלים מהווה צומת תחבורתי מרכזי, וחסימתה גורמת לשיבושי תנועה משמעותיים באזור. בעבר התרחשו באזור זה הפגנות שגרמו לשיבושים דומים.

ממשטרת ישראל הודיעו כי כלל הצירים באזור פתוחים כעת לתנועה, והמצב חזר לשגרה. במשטרה הדגישו כי "משטרת ישראל מאפשרת את חופש המחאה כחוק, אך תפעל בנחישות נגד פגיעה במרקם החיים והפרת הסדר הציבורי".

0 תגובות

7
רחמנא ליצלן אנשים ריקים ופוחזים במקום לעסוק בתורה הולכים וחוסמים צירים גורמים ביטול מלאכה להרבה בני אדם יחזרו בתשובה שלמה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
זאב
6
מפגיני שמאל מה יצא לכם מזה שצעקת בכיכר פריז? בוא לשיעור תקבל חיוך תקבל שמחה המשטרה לא האויב שלך היצר הרע שמסית אותך נגד האחים שלך הוא האויב
חנניה
5
תראו את הסימנים אנחנו בתקופה של ערב משיח השנאה בוערת ברחובות חסימת כבישים בכיכר פריז זה לא פתרון זה רק מחמיר את המצב רק תשובה ואחדות יצילו אותנו מהמצב הזה
גלזר
4
הנה שימו לב לדינמיקה מפגיני השמאל בכיכר פריז האליטה שמותר לה הכל פוגעת בחיים של האדם הפשוט של ישראל השנייה שמנסה לעבור בצומת המעצרים האלו הם רק קצה הקרחון של המאבק על הזהות
אביעד
3
וואי וואי איזה בלגן בכיכר פריז. אלו מפגינים אלו? אלו צריכים ללכת לים לקבל קצת שמש להירגע חסמתם לאנשים את הדרך לבית? המשטרה נתנה לכם את הצינור ושלחה אתכם למעצר כל הכבוד
מוריס
2
תראו מה קורה ברחובות ירושלים צעקות ובלגן בואו לישיבת אור החיים שם נלמד מה זה סדר מה זה כבוד לכל יהודי חסימת כבישים זה לא הפתרון האור של התורה הוא הפתרון
ניצן
1
חברים בואו נגיד את האמת הלוחמים שלנו בבוץ של עזה מוסרים נפש בשבילנו ואתם פה נלחמים בשוטרים בכיכר פריז? איפה הבושה?! איפה הערבות ההדדית?! בואו נתעורר ונתחיל לאהוב אחד את השני יש לנו אויבים בחוץ אל תהיו אויבים בפנים כל הכבוד למשטרת ישראל ששומרת על הסדר
מאור

