ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון מחר (ראשון) בהצעת חוק שמבקשת לבטל את הסכמי אוסלו, הסכם חברון והסכם ואי. ההצעה הוגשה על ידי ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) יחד עם חברי הכנסת ממפלגתה, ומהווה צעד דרמטי שעשוי לשנות את המציאות המדינית בשטחים.

על פי הצעת החוק, ההסכמים שנחתמו בין ישראל לבין אש"ף והרשות הפלסטינית יבוטלו באופן מלא ולא יחייבו עוד את מדינת ישראל או מי מטעמה. בנוסף, מוצע לבטל את החקיקה שנועדה ליישם את הסכמי אוסלו ולהשיב את המצב לקדמותו כפי שהיה טרם החתימה על ההסכמים.

"30 שנה של פיגועים ושפיכות דמים"

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי הסכמי אוסלו הובילו ל"אלפי קורבנות שלום", פגעו בביטחון ישראל ויצרו מציאות שאפשרה את התחזקות הטרור הפלסטיני לאורך השנים, עד לאסון ה-7 באוקטובר.

ח"כ לימור סון הר מלך מסרה לקראת הדיון: "אחרי שלושים שנה של פיגועים, נסיגות ושפיכות דמים, כולם מבינים שהגיע הזמן להפסיק לפחד ולומר את האמת. הסכמי אוסלו לא הביאו שלום אלא טרור, לא ביטחון אלא דם יהודי שנשפך ברחובות, ביישובים ובערי ישראל".