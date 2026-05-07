הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר| צילום: צילום: כנסת, חפ"ק מירון, חדשות חמ"ל- ידידיה אפשטיין, הפרגוד, ערוץ הווצאפ יינון מגל, רבנות פיקוד צפון, יומולדת בן גביר - צילום: מילן עמר , עמוד האינסטגרם של הרב החבר שלום, בקבוקים בחתונה: עמוד ה-X של משה ויסברג, טלגרם מיכאל שמש + רשתות חברתיות
יוסי עבדו יוצא לליכודיאדה, וחוזר עם כותרות לאולפן "החדשות הלא באמת חשובות של השבוע" לפרק קורע ומשעשע. הנה כל מה שבאמת (לא) קרה השבוע:
הכותרות
- ח"כ בועז ביסמוט מזהיר את אילנה דיין מהרכש החרדי החדש בתקשורת.
- שרת התחבורה מירי רגב בפולמוס עם כיכר השבת.
- בן גביר יוצא במסוק למירון וחוגג יום הולדת.
- ראש הממשלה בחדר כושר, האם יצליח כמו בחורי ישיבה?
- בן כמה איתמר בן גביר ולמה ראש הממשלה מברך בטלפון?
- השמחות חזרו: ינון מגל עם שטריימל, החבר שלום ב'גראמען'. הרב ציונוב בריקוד הורים והרב יגאל כהן עם פרסומת.
- יוסי עבדו מקבל חיבוק מ"כ ניסים ואטורי.
- הרכש החדש של בני גנץ ונפתלי בנט בנאום צעקני.
- השר יואב קיש מציע לקרב, ויוסי לוקח את זה ברצינות ומחבק את ח"כ נסים ואטורי.
- בזמן שהשרים טסים במסוק, עמך ישראל נתקעים בבוץ במירון עם סובארו ועגלה.
- ח"כ מירב בן ארי מאוכזבת שוב ושואלת למה לא הוזמנה למסיבה.
- ועוד קצת משמחות המגזר: חוגגים ל"ג בעומר בשלג, ויהודי אחד שרוקד עם מגדל בקבוקים על הראש.
