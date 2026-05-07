ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה בעקבות טענות שקריות לדבריו על מצבו הנפשי, והבהיר כי דברי הנתבעים אינם חוסים תחת חסינות פרלמנטרית.

המועמד לראשות הממשלה, נפתלי בנט, הגיש תביעת דיבה על סך 2 מיליון שקלים נגד השרה עידית סילמן, חבר הכנסת אוהד טל וערוץ 14. התביעה הוגשה בגין פרסום מה שהוגדר בכתב התביעה כשקרים חמורים ולשון הרע כלפי בנט.

בכתב התביעה נטען כי דבריהם של חברי הכנסת סילמן וטל אינם חוסים תחת החסינות המוענקת לנבחרי ציבור. על פי המסמך שהוגש לבית המשפט, בנוגע לדבריהם "אין מדובר בהבעת דעת ולא במעשה שנעשה במסגרת מילוי תפקיד או למען מילוי תפקיד", ולכן מדובר במקרה המצוי מחוץ לגבולות החסינות.

בנט מכחיש בתוקף את הפרסומים הנוגעים למצבו הנפשי וטוען כי "הנתבעים פרסמו על התובע שקרים חמורים שלא היו ולא נבראו. מדובר בהשמצות זולות ופרועות אשר פוליטיקאית נואשת ממציאה כדי להטעות את הציבור ביחס למצבו הנפשי של התובע".

בכתב התביעה הודגש כי "התובע מעולם לא נטל תכשיר תרופתי לצורך תפקודו הנפשי". עוד נטען כי מדובר בכזבים שנועדו לתרץ את עריקתה של סילמן ממפלגתו של בנט בתמורה למינוי לשרה, ולנסות להציל את הקריירה הפוליטית שלה ושל שותפיה לקראת הבחירות.

האירוע צפוי להגיע לפתחו של בית המשפט, שם ייתכן כי יידרש בנט להוכיח את עברו הרפואי וכי אכן לא נטל כל תכשיר שמתואר בפרסום הלשון הרע לטענתו.