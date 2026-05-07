כיכר השבת
גם ערוץ 14 בפנים

הפרסום והסערה: בנט תובע את חברי הכנסת בסכום אגדי - זה הרקע לאירוע 

המועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט הודיע כי הוא תובע שני חברי כנסת מהליכוד ואת ערוץ 14 בגין פרסום לשון הרע נגדו | בית המשפט יידרש להכריע אם יש בדברים משום לשון הרע (פוליטי) 

2תגובות
נפתלי בנט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר הגיש תביעת דיבה בעקבות טענות שקריות לדבריו על מצבו הנפשי, והבהיר כי דברי הנתבעים אינם חוסים תחת חסינות פרלמנטרית.

המועמד לראשות הממשלה, נפתלי בנט, הגיש תביעת דיבה על סך 2 מיליון שקלים נגד השרה עידית סילמן, חבר הכנסת אוהד טל וערוץ 14. התביעה הוגשה בגין פרסום מה שהוגדר בכתב התביעה כשקרים חמורים ולשון הרע כלפי בנט.

בכתב התביעה נטען כי דבריהם של חברי הכנסת סילמן וטל אינם חוסים תחת החסינות המוענקת לנבחרי ציבור. על פי המסמך שהוגש לבית המשפט, בנוגע לדבריהם "אין מדובר בהבעת דעת ולא במעשה שנעשה במסגרת מילוי תפקיד או למען מילוי תפקיד", ולכן מדובר במקרה המצוי מחוץ לגבולות החסינות.

בנט מכחיש בתוקף את הפרסומים הנוגעים למצבו הנפשי וטוען כי "הנתבעים פרסמו על התובע שקרים חמורים שלא היו ולא נבראו. מדובר בהשמצות זולות ופרועות אשר פוליטיקאית נואשת ממציאה כדי להטעות את הציבור ביחס למצבו הנפשי של התובע".

בכתב התביעה הודגש כי "התובע מעולם לא נטל תכשיר תרופתי לצורך תפקודו הנפשי". עוד נטען כי מדובר בכזבים שנועדו לתרץ את עריקתה של סילמן ממפלגתו של בנט בתמורה למינוי לשרה, ולנסות להציל את הקריירה הפוליטית שלה ושל שותפיה לקראת הבחירות.

האירוע צפוי להגיע לפתחו של בית המשפט, שם ייתכן כי יידרש בנט להוכיח את עברו הרפואי וכי אכן לא נטל כל תכשיר שמתואר בפרסום הלשון הרע לטענתו.

נפתלי בנטעידית סילמןלשון הרע

בנט עסוק בלערוס כל הזמן לחסל את השני ונתניהו פה לבנות ולהרים את השני ואת עם ישראל
משה
אנחנו נתבע אותו על הוצאת דיבה נגד הציבור החרדי ועמלי התורה !!! רק לחצוף הזה מותר לדבר???
b.r.

