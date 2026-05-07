חבר הכנסת אחמד טיבי, רופא במקצועו, קיבל מכתב אזהרה מההסתדרות הרפואית לאחר שכינה את השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר ״פסיכופת״.

במסמך שקיבל טיבי נאמר כי "בהתאם לנייר העמדה של הלשכה לאתיקה וכללי האתיקה המצופים מרופא, אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך לחובת הזהירות החלה על התבטאויות ואבחון אישים ציבוריים מכורסת הטלוויזיה".

עוד הוסיפו במסמך: "לאור האמור, נבקשך לחזור בך מהתבטאויות כפי שמוצגות בכתבה ולגלות שיקול דעת ואיפוק בהתבטאויותייך בעתיד".

כזכור, בריאיון שנתן אתמול לרדיו 103fm התייחס טיבי לעוגת היומולדת של השר בן גביר עליה צוייר חבל תלייה, ואמר: "אני נאלץ להשתמש בפונקציה הנוספת שלי כרופא - המשפחה הזו צריכה פסיכיאטר דחוף, דחוף".

"מדובר בשני פסיכופטים, אבל הפסיכופטיה הזו יש לה תומכים בציבור הישראלי", הוסיף חבר הכנסת, וסיכם: "האנשים האלה מפיצים שנאה ומוות, ולכן באמת המצב הזה הוא רפואי, פסיכיאטרי".