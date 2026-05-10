כוחות אוקראינים מסיירים באזור האיסור של צ'רנוביל בחזית הצפונית ( צילום: דוברות המשמר הלאומי של אוקראינה )

יותר מארבע שנים לאחר שפרצה המלחמה באוקראינה, הצהיר אמש (מוצאי שבת) נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי לדעתו הסכסוך מתקרב לסיומו. "אני חושב שהעניין מגיע לסיומו", מסר פוטין בשיחה עם עיתונאים, בעת שהפסקת אש זמנית נכנסה לתוקף בין שתי המדינות.

דבריו של נשיא רוסיה נאמרו על רקע הפסקת האש הזמנית בת שלושה ימים, שהוכרזה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ההפסקה, שנכנסה לתוקף אתמול, צפויה להסתיים מחר, ומהווה הפוגה נדירה בלחימה הקשה שנמשכת כבר שנים ארוכות. טראמפ: "הסכסוך הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה" נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על ההפסקה בהצהרה רשמית: "אני שמח להודיע על הפסקת האש. ברוסיה יערכו חגיגות לכבוד יום הניצחון, אך באופן דומה, הן יערכו גם באוקראינה, משום שגם הם היו חלק משמעותי במלחמת העולם השנייה". טראמפ הוסיף והבהיר: "הבקשה הזו הוגשה ישירות על ידי - ואני מעריך את הסכמתם של הנשיאים פוטין וזלנסקי. השיחות על סיום הסכסוך הגדול הזה, הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, נמשכות, ואנחנו מתקדמים יותר ויותר מיום ליום".

צבא ארה"ב באירופה. הפנטגון הודיע על צמצום הנוכחות ( צילום: פיקוד אירופה בצבא ארה"ב )

זלנסקי: הסכם לחילופי אלף שבויים

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי עדכן אף הוא את אזרחי ארצו בהודעה חשובה: "קיבלנו את הסכמתה של רוסיה לערוך חילופי שבויים במתכונת של '1,000 תחת 1,000'. אוקראינה פועלת באופן עקבי להשבת עמה הביתה מהשבי הרוסי".

זלנסקי הוסיף: "הוריתי לצוות שלנו להכין בהקדם את כל הדרוש לחילופי שבויים. אני מודה לנשיא ארה"ב ולצוותו. אנו מצפים שארה"ב תבטיח שהצד הרוסי ימלא את ההסכמים הללו. תחי אוקראינה".

יצוין כי המלחמה באוקראינה פרצה בפברואר 2022, ומאז נהרגו בה עשרות אלפי חיילים ואזרחים משני הצדדים. הקרבות הקשים גרמו לנזקים עצומים לתשתיות ולמשק שתי המדינות, ומיליוני אזרחים אוקראינים נאלצו לעזוב את בתיהם.

כעת, עם הפסקת האש הזמנית והצהרותיו של פוטין, מתעוררת תקווה זהירה כי אולי אכן מתקרב סיומה של אחת המלחמות הקשות ביותר שחוותה אירופה מאז מלחמת העולם השנייה.