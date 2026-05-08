אין כל ספק כי אחת ההדלקות הגדולות והמרשימות ביותר בארצות הברית נערכת בחצר הקודש באבוב 45. המעמד, שהפך בשנים האחרונות למסורת קבועה בראשות האדמו"ר, מושך אליו לא רק את אלפי חסידי החצר, אלא המוני יהודים מכל רחבי ניו יורק נוהרים לחזות באש הקודש.

רחובותיה המרכזיים של בורו פארק, הסמוכים למרכז החסידות, נסגרו לתנועה כדי לאפשר את הקמתן של הגלריות לרווחת קהל האלפים. עם עלות הלהבה על ידי האדמו"ר, פרץ הקהל בשירה אדירה של "לכבוד התנא האלוקי", כאשר הרבי מעודד את השירה ומלהיב את לבבות החסידים.

המעמד האדיר נמשך שעות ארוכות לתוך הלילה בריקודים ובשירי כיסופים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.