הלילה נרשמה הסלמה דרמטית במזרח התיכון, כאשר חילופי אש כבדים התנהלו בין כוחות ארצות הברית למשמרות המהפכה של איראן בסמוך למצר הורמוז. האירוע החל בשעות הערב, סביב השעה 21:45, אז נשמעו סדרה של פיצוצים עזים באזור בנדר עבאס והאי קשם שבאיראן.

מצבא ארה"ב נמסר הבוקר עדכון רשמי המאשר את פרטי התקרית החמורה. על פי ההודעה, כוחות איראניים פתחו במתקפה משולבת שכללה שיגור טילים, כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) וסירות תקיפה לעבר שלוש משחתות אמריקניות שעשו את דרכן במעבר הימי הבינלאומי.

"אף ספינה שלנו לא נפגעה", הבהירו בפנטגון, והוסיפו כי כוחות הצבא יירטו את האיומים והגיבו במתקפת נגד ממוקדת נגד מתקנים צבאיים איראניים כהגנה עצמית.

בין היעדים שהותקפו: אתרי שיגור טילים וכטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. בארה"ב הדגישו כי אינם מעוניינים בהסלמה, אך נשארים ערוכים ומוכנים להגן על כוחותיהם.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס לאירועים בריאיון לרשת ABC וברשת החברתית "Truth Social". טראמפ תיאר את התקיפות האמריקניות כ"טפיחות של אהבה", והדגיש כי באופן רשמי הפסקת האש עדיין בתוקף. בפוסט שפרסם פירט הנשיא כי שלוש המשחתות חצו את המצר בהצלחה תחת אש מבלי שנגרם להן נזק, בעוד שהצד האיראני ספג אבדות כבדות.

"סירות קטנות רבות הושמדו וירדו לקרקעית הים במהירות וביעילות. טילים הופלו בקלות, ורחפנים נשרפו בעודם באוויר וצנחו לאוקיינוס", כתב טראמפ.

הנשיא תקף בחריפות את ההנהגה בטהרן: "מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחתות לעבור, אבל איראן היא לא מדינה נורמלית. היא מונהגת על-ידי משוגעים שאם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני הם היו עושים זאת ללא ספק. לעולם לא תהיה להם הזדמנות כזו. כמו שהדפנו אותם היום - נחסל אותם הרבה יותר חזק, ובהרבה יותר אלימות, אם הם לא יחתמו על הסכם".

בצד האיראני מיהרו לפזר איומים. דובר הכוחות המזוינים של איראן האשים את ארה"ב בהפרת הפסקת האש ואיים כי טהרן "תגיב בעוצמה וללא היסוס לכל מתקפה".

במקביל, סוכנויות הידיעות המקומיות דיווחו דיווחים סותרים: סוכנות "תסנים" טענה כי הכוחות האמריקניים נאלצו לסגת, בעוד שסוכנות "פארס" טענה כי מדובר היה ב"ירי אזהרה" לעבר כלי שיט במצר.

בנוסף, באיראן טענו כי הפילו שני כטב"מים "עוינים" שחדרו למרחב האווירי שלהם, וכי מזח באי קשם נפגע במהלך חילופי האש. הבוקר התרחבה המתיחות לאזור כולו, כאשר הרשויות באיחוד האמירויות דיווחו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית, טרם התברר מה היה יעד היירוט.

ברקע לחילופי האש, דיווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" חושף כי ממשל טראמפ שוקל לחדש כבר השבוע את מבצע "פרויקט החירות" שנועד להסיר את המצור האיראני על מצר הורמוז.

המבצע, שהושהה מוקדם יותר השבוע בעקבות חששות של מדינות המפרץ, צפוי לצאת לדרך לאחר שערב הסעודית וכווית הסירו את ההגבלות על פעילות צבא ארה"ב בשטחן. המהלך יאפשר לארה"ב להשתמש בבסיסים ובמרחב האווירי של מדינות אלו כדי להעניק ליווי צבאי לספינות מסחריות הנעות במצר, תוך הגנה מפני מוקשים ואיומים איראניים.

יצוין כי בעוד המתיחות בין וושינגטון לטהרן מגיעה לנקודת רתיחה, במערכת הביטחון בישראל מיהרו להכחיש כל קשר או מעורבות לפיצוצים ולהתרחשויות האחרונות במפרץ.