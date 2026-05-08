כיכר השבת
נעדר מהמסע

גדולי ישראל ייצאו לגייס כספים לישיבות | זו הסיבה שהגרמ״ה הירש לא ישתתף

דרמה של הרגע האחרון: מסע "קרן עולם התורה" שהיה מיועד להיות בראשות הגרמ"ה הירש ייצא לדרך במוצאי שבת כמתוכנן. אך הגרמ"ה יישאר בארץ בשל מצבה הרפואי של הרבנית | המסע ימריא בראשות הגר"י הלל, הגר"א סלים, הגרח"פ ברמן, הגר"מ קוטלר, הגר"ש גלאי והגר"י חברוני (עולם הישיבות)

בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)

במוצאי שבת ייצא לדרך המסע ההיסטורי של "קרן עולם התורה" לדרום אמריקה, במטרה לגייס את הסכומים הנדרשים להשלמת התקציבים שקוצצו מעולם התורה בשנתיים האחרונות.

המסע יוצא לדרך בשעה שמערכת המשפט ממשיכה להדק את הלחץ הכלכלי על לומדי התורה, ובזמן ששער הדולר מוסיף לצנוח והגיע לשפל המקשה על תקציבי עולם התורה, הנשענים ברובם על תרומות חוץ.

גדולי ישראל, בראשות הגאון רבי יעקב הלל, הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, הגאון רבי שמעון גלאי והגאון רבי יוסף חברוני, ימריאו במוצאי שבת לברזיל למסע בן יומיים, ומשם ימשיכו לארגנטינה – זו הפעם הראשונה שבה מבקרת משלחת "קרן עולם התורה" במדינה זו. לקראת סוף השבוע הבא ישובו לארץ.

עד השעות האחרונות נשלמו ההכנות ב"קרן עולם התורה" להשתתפותו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בראש המסע. אולם, בשל מצבה הרפואי של הרבנית המאושפזת בבית החולים, נאלץ ראש הישיבה להישאר בארץ לצידה.

הקהילות בברזיל ובארגנטינה מקיימות, יחד עם כלל ישראל ברחבי העולם, תפילות לרפואתה השלמה. גדולי הנגידים בדרום אמריקה מסרו לראש הישיבה כי למרות הציפייה הדרוכה לבואו, בריאותה של הרבנית חשובה עבור כלל ישראל.

הם ביקשו שהגרמ"ה יישאר בארץ לצידה, והצהירו כי יירתמו במאמץ כפול ומכופל לגיוס סכומים משמעותיים למען עולם התורה – למען קיום עולם התורה, לכבודם של גדולי ישראל ולרפואתה הקרובה של הרבנית.

והציבור החרדי הפראייר ממשיך לשלם מיסים ומיסים עקיפים
עד מתי??

