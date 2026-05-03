מכתב חריף של הגרמ"ה הירש מתפרסם היום (ראשון) נגד מסלולי הגיוס החרדיים בדרום, כאשר ראש הישיבה הזכיר באופן מפורש את מסלול הגיוס "קודקוד".

ראש הישיבה קובע כי הצטרפות למסלולים כדוגמת "קדקוד" בנתיבות ובבאר שבע מהווה מסירה למרות הצבא ואין בה כל היתר.

​ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש פרסם מכתב חריף המופנה לרבני הקהילות וגדולי התורה בערי הדרום, ובו הוא קובע כי אין כל היתר להצטרף למסלולי הגיוס החדשים שהוקמו באזור. במכתבו מתייחס ראש הישיבה באופן ספציפי למסלולים שנפתחו בערים נתיבות ובאר שבע, ומבהיר כי מדובר בחלק ממאמצי הגיוס של בני התורה.

​במכתב מפורט כי המסלולים השונים המיועדים לציבור החרדי, ובהם מסלול "קדקוד", נחשבים כחלק אורגני מהמערכת הצבאית לכל דבר ועניין. ראש הישיבה מציין כי "הנה נודע לי לצערי כי במסגרת הפעולות להביא לידי גיוס בני התורה הקימו מסלולים שונים וקובעים להם שמות כדוגמת קדקוד וכיוצא בזה".

​הגרמ"ה הירש מדגיש במכתבו כי המצטרף למסלולים אלו מוותר על עצמאותו והופך לחלק מהמערכת הצבאית. לדבריו, "כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא, וההולך לשם הרי הוא מוסר את עצמו לשליטת ומרות שלטון הצבא ונעשה כחייל מן המנין לכל דבר".

​בסיום דבריו משווה ראש הישיבה את ההליכה למסלולים אלו לשירות צבאי רגיל, ופוסק כי מדובר בצעד האסור כגיוס "רגיל". הוא מבהיר כי ההצטרפות למסגרות הללו היא "כדוגמת ההליכה לצבא אשר אין בו צד היתר כלל".