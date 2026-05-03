נגד המסגרות החרדיות

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש יוצא חזיתית: "אין שום היתר להתגייס לקודקוד"

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התייחס לתופעת התגייסות חרדים במסגרות החרדיות בצבא דוגמת קדקוד, ואמר כי תהליך זה אינו על דעתו | "ההולך לשם הרי הוא מוסר עצמו לידי הצבא ואין שום היתר", לשון המכתב שפורסם בשם הרב (חרדים)

מכתב חריף של הגרמ"ה הירש מתפרסם היום (ראשון) נגד מסלולי הגיוס החרדיים בדרום, כאשר ראש הישיבה הזכיר באופן מפורש את מסלול הגיוס "קודקוד".

ראש הישיבה קובע כי הצטרפות למסלולים כדוגמת "קדקוד" בנתיבות ובבאר שבע מהווה מסירה למרות הצבא ואין בה כל היתר.

​ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש פרסם מכתב חריף המופנה לרבני הקהילות וגדולי התורה בערי הדרום, ובו הוא קובע כי אין כל היתר להצטרף למסלולי הגיוס החדשים שהוקמו באזור. במכתבו מתייחס ראש הישיבה באופן ספציפי למסלולים שנפתחו בערים נתיבות ובאר שבע, ומבהיר כי מדובר בחלק ממאמצי הגיוס של בני התורה.

​במכתב מפורט כי המסלולים השונים המיועדים לציבור החרדי, ובהם מסלול "קדקוד", נחשבים כחלק אורגני מהמערכת הצבאית לכל דבר ועניין. ראש הישיבה מציין כי "הנה נודע לי לצערי כי במסגרת הפעולות להביא לידי גיוס בני התורה הקימו מסלולים שונים וקובעים להם שמות כדוגמת קדקוד וכיוצא בזה".

​הגרמ"ה הירש מדגיש במכתבו כי המצטרף למסלולים אלו מוותר על עצמאותו והופך לחלק מהמערכת הצבאית. לדבריו, "כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא, וההולך לשם הרי הוא מוסר את עצמו לשליטת ומרות שלטון הצבא ונעשה כחייל מן המנין לכל דבר".

​בסיום דבריו משווה ראש הישיבה את ההליכה למסלולים אלו לשירות צבאי רגיל, ופוסק כי מדובר בצעד האסור כגיוס "רגיל". הוא מבהיר כי ההצטרפות למסגרות הללו היא "כדוגמת ההליכה לצבא אשר אין בו צד היתר כלל".

גיוס חרדיםהרב משה הלל הירשקודקוד

מה הדין כלפי קונקורד בבני ברק? אם הבעיה רק בתוכנית בבאר שבע ובבני ברק זה מותר?
ישראלי
5
מצחיק.
בני ברקי.
4
מה הם נזכרו עכשיו "הנה נודע לי", מישהו שם לא מעודכן
חיקל
3
מכבדת את דעתו ואת הדעות האחרות שאוחזות שזה מצווה.
רות
2
ערב טוב. זה הוכחה שהכול ישראבלוף, לקודקוד באים אלף מתמודדים, לחשמנאים באים 70, מי שיכול להתגייס לקודקוד יכול גם לחשמונאים.
חיים מאיר ויזניצר
1
כבר שנים שהמסלולים הללו עובדים אי אפשר לחזור אחורה אפשר לשתף פעולה לעזור ולתמוך
איפה הייתם עד עכשיו

