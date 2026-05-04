מטוס קל ועליו חמישה בני אדם התרסק היום (שני) לתוך בניין בעיר בלו הוריזונטה שבדרום-מזרח ברזיל.

בעקבות ההתרסקות נהרגו הטייס וטייס המשנה במקום. שלושת הנוסעים שהיו על המטוס חולצו מהמקום במצב קשה והועברו לבית החולים.

משירותי הכבאות המקומיים נמסר כי לא היו נפגעים בקרב דיירי הבניין ולא נגרם נזק מבני משמעותי למבנה. המטוס המריא בשעות אחר הצהריים המוקדמות מנמל התעופה פמפולה, המרוחק כ-8 קילומטרים ממרכז העיר, בדרכו אל סאו פאולו.

הכלי האווירי חג באוויר דקות ספורות בלבד לפני שהתרסק אל תוך הבניין בן שלוש קומות. נסיבות האירוע נחקרות.