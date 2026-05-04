טרגדיה בברזיל: מטוס תועד כשהוא מאבד כיוון ומתרסק לתוך בניין | צפו

מטוס קל התרסק לתוך בניין מגורים בברזיל | שני הטייסים נהרגו, שלושה נוסעים פונו במצב קשה | דיירי הבניין לא נפגעו (בעולם)

תיעוד מרגעי ההתרסקות
תיעוד מרגעי ההתרסקות| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

מטוס קל ועליו חמישה בני אדם התרסק היום (שני) לתוך בניין בעיר בלו הוריזונטה שבדרום-מזרח ברזיל.

בעקבות ההתרסקות נהרגו הטייס וטייס המשנה במקום. שלושת הנוסעים שהיו על המטוס חולצו מהמקום במצב קשה והועברו לבית החולים.

משירותי הכבאות המקומיים נמסר כי לא היו נפגעים בקרב דיירי הבניין ולא נגרם נזק מבני משמעותי למבנה. המטוס המריא בשעות אחר הצהריים המוקדמות מנמל התעופה פמפולה, המרוחק כ-8 קילומטרים ממרכז העיר, בדרכו אל סאו פאולו.

הכלי האווירי חג באוויר דקות ספורות בלבד לפני שהתרסק אל תוך הבניין בן שלוש קומות. נסיבות האירוע נחקרות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

