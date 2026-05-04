מהתקיפות על מתקן הנפט באיחוד האמירויות | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

איחוד האמירויות הודיעה כי איראן שיגרה לעברה היום (שני) 12 טילים בליסטיים, שלושה טילי שיוט וארבעה כטב"מים.

בתיעודים חדשים שפורסמו לכאורה מהזירה של אחת התקיפות על מתקני הנפט, נראה עשן כבד מתמר לאחר התקיפה. מוקדם יותר דווח כי שלושה אזרחים הודים נפצעו באורח בינוני בשריפה גדולה שנגרמה כתוצאה מתקיפת כטב"ם איראני באזור תעשיית הנפט בפוג'יירה. עוד נמסר כי "צוותי ההגנה האזרחית של פוג'יירה החלו מיד בתגובה לשריפה וממשיכים במאמצים להשתלט עליה". משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע עוד לפני כן כי יירט שלושה טילים ששוגרו מאיראן מעל המים הטריטוריאליים של המדינה, בעוד טיל רביעי נפל לים. לפי דיווח של רשת CNN, מערכת הגנה אווירית ישראלית שמוצבת במדינה השתתפה ביירוט הטילים האיראנים. מדובר ביירוטים הראשונים מאז שהאמירויות הכריזו ב־9 באפריל כי המרחב האווירי שלהן נקי מאיומים, במקביל לתחילת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן.

התקיפה האיראנית באזור תעשיית הנפט של פוג'יירה, איחוד האמירויות הערביות.

במקביל לאירועים, הרשויות באמירויות שיגרו התרעות לטלפונים הניידים במספר אמירויות, בהן דובאי ואבו דאבי, והזהירו מפני איום טילים אפשרי. עוד קודם לכן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה פועלות מול איום טילים, תוך קריאה לאזרחים להישאר "במקום בטוח".

סוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה האיראנים, הזהירה מוקדם יותר מפי מקור צבאי איראני כי "אם איחוד האמירויות תנקוט בפעולה לא רציונלית מכל סוג שהוא, כל האינטרסים שלה יהפכו למטרות עבור איראן".

כהכנה לקראת הבאות, איחוד האמירויות הודיעה על למידה מרחוק במוסדות החינוך במדינה לפחות עד יום שישי.

בריאיון שנתן הנשיא טראמפ ל-ABC הוא הגיב על השיגורים: "אחד חדר, לא נגרם נזק גדול". על תקיפה נוספת על ספינה קוריאנית במצר הורמוז אמר: "נבדוק את זה, אני חושב שקוריאה הדרומית צריכה לנקוט פעולה, זו הייתה ספינה ששטה לבדה, ללא ליווי".