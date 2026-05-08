פרשייה ביטחונית חמורה הותרה היום (שישי) לפרסום, וחושפת שוב את המאמצים הבלתי פוסקים של איראן לגייס אזרחים ישראלים לצרכי טרור וריגול.

בהודעה משותפת שפרסמו שירות הביטחון הכללי (שב"כ), משטרת ישראל וצה"ל, נמסר כי הבוקר הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים נגד אזרח אחד ושלושה חיילים, בגין קיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

המעצרים בפרשייה בוצעו במהלך חודש מרץ האחרון, במסגרת מבצע חקירה משותף ומורכב של השב"כ, יחידת יל"פ "מרחב אשר" ולהב 433 במשטרת ישראל, יחד עם מצ"ח. מן החקירה עולה תמונה מדאיגה, לפיה הפעילות של הארבעה התרחשה עת היו קטינים, עוד לפני שהתגייסו לשורות הצבא.

חוקרי כוחות הביטחון גילו כי שיטת ההפעלה התבססה על חבר מביא חבר. אחד מהנאשמים שהופעל על ידי הגורמים האיראניים, פעל בעצמו כדי לגייס את יתר חבריו לרשת.

באופן מטריד, החקירה העלתה כי חלק מהנאשמים לא רק צייתו להוראות, אלא אף פנו ביוזמתם האישית למפעיל האיראני כדי לבקש ולבצע משימות ביטחוניות נוספות.

אחד הנאשמים הציע מיוזמתו לשלוח תמונות של מטוסי F-16 ומיקומם בתמורה ל-15 אלף שקלים. המפעיל האיראני דחה את ההצעה ודרש לקבל מיקומים של סוללות כיפת ברזל, בתמורה ל-5,000 שקלים עבור כל מיקום.

במסגרת הקשר עם המודיעין העוין, הוטלו על הצעירים משימות איסוף מודיעין בשטח. הנאשמים תיעדו והעבירו למפעיליהם שמעבר לים תמונות וסרטונים של מגוון אתרים אזרחיים וביטחוניים ברחבי הארץ.

בין היעדים שצולמו: תחנות רכבת מרכזיות, מרכזי קניות הומי אדם, וכן פריסה של מצלמות אבטחה.

חלק מהחשודים, שלמדו באותה עת בבית הספר הטכני של חיל האוויר, ניצלו את גישתם למקום וסיפקו למפעילים האיראניים תיעודים מתוך שטח המוסד הרגיש. בנוסף לעבירות הריגול, הארבעה התבקשו על ידי ההכוונה האיראנית לרכוש אמצעי לחימה, ואף היו מעורבים בפועל בהשחתת רכוש כחלק מהמשימות שקיבלו.