איחוד האמירויות, לצד רוכשי נפט נוספים, משנעת לאחרונה מכליות עמוסות בנפט גולמי דרך מצר הורמוז באפלה מוחלטת – כאשר מכשירי המעקב ומשדרי המיקום שלהן כבויים. מטרת הצעד החריג, כך עולה מנתוני מעקב ימיים המפורסמים בסוכנות הידיעות "רויטרס", היא ניסיון לחמוק מפגיעה אפשרית על ידי הכוחות האיראניים, ולשחרר נפט שנתקע במפרץ בעקבות העימות הגובר במזרח התיכון.

הכמויות המועברות כעת מהוות רק שבריר מהייצוא הרגיל של איחוד האמירויות טרם פרוץ המלחמה של ארה"ב וישראל באיראן, שהחלה ב-28 בפברואר. כזכור, בתגובה לתקיפות, טהרן סגרה למעשה את מצר הורמוז לייצוא של כל גורם אחר מלבדה, מה שחסם כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית.

חסימה זו, יחד עם הסגר האמריקני שעצר את הייצוא האיראני בשבועות האחרונים, הזניקו את מחירי הנפט בעולם אל מעל ל-100 דולר לחבית.

בעוד שאיחוד האמירויות נוטלת על עצמה את הסיכון הביטחוני הכבד, שאר יצרניות הנפט במפרץ מתמודדות עם המצב בדרכים אחרות. עיראק, כווית וקטאר עצרו לחלוטין את המכירות או לחילופין חתכו מחירים בצורה דרסטית כדי למשוך קונים שאיבדו עניין. סעודיה, מצידה, בחרה לשנע את הסחורה דרך הים האדום בלבד.

מתחילת המערכה, חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי (ADNOC) נאלצה לקצץ את הייצוא שלה ביותר ממיליון חביות ביום, לעומת 3.1 מיליון חביות ששונעו בשנה שעברה. עם זאת, במהלך חודש אפריל האחרון, החברה הצליחה לייצא לפחות 4 מיליון חביות של נפט מסוג "אפר זאקום" ועוד 2 מיליון חביות מסוג "דאס" על גבי ארבע מכליות שיצאו ממסופים בתוך המפרץ.

העברת הנפט ליעדו מתבצעת בשיטות מורכבות: בחלק מהמקרים מתבצעת העברה של הנפט מספינה לספינה בלב ים אל עבר כלי שיט שממשיך לבתי זיקוק בדרום מזרח אסיה (דוגמת מלזיה).

במקרים אחרים, הנפט נפרק למתקני אחסון בעומאן, או מפליג ישירות לבתי זיקוק בדרום קוריאה, תוך פיצול המטען למנות קטנות כדי לאפשר למכליות הגדולות לחזור במהירות למפרץ להעמסה נוספת. נפט מסוג "אפר זאקום" אף נמכר לאחרונה לבית זיקוק באסיה בפרמיית שיא של 20 דולר לחבית מעל המחיר הרשמי.