ימנו בנימין זלקה ז"ל ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

משטרת ישראל השלימה את חקירת רצח ימנו בנימין זלקה ז"ל, וככל הנראה כבר ביום ראשון הקרוב יוגשו כתבי אישום נגד המעורבים בפרשה לבית המשפט לנוער. כך דווח הערב (חמישי) בערוץ I24NEWS.

על פי המסתמן, כך דווח, מתוך 19 החשודים שנעצרו במהלך החקירה, יוגשו כתבי אישום נגד 16 נערים בחשד למעורבות ברמות שונות ברצח. לגבי שלושת החשודים הנותרים, ההערכה כרגע היא כי לא היו קשורים באופן ישיר למעשה הרצח אלא למעגלים עקיפים יותר, ולכן בשלב זה הם אינם צפויים להיכלל בכתבי האישום המרכזיים. מחלוקת משפטית על סיווג העבירה הפרמדיק הנבל מעזה: חוסל המחבל שחטף את מייה שם בבוקר הטבח יאיר טוקר | 19:21 הכירו אותו: שלושה תושבי בני ברק הואשמו ברצח הבחור אביתר אזרזר ז"ל נחמן שטרנהרץ | 17:43 הסוגיה המשפטית המורכבת שעומדת כעת במרכז הדיונים בין גורמי האכיפה היא סיווג עבירת הרצח שתיחסם לחשוד המרכזי, מי שעל פי החשד ביצע את הדקירה הקטלנית בפועל. בפרקליטות ובמשטרה מלבנים את השאלה האם להגיש את כתב האישום תחת סעיף של רצח באדישות או להחמיר לסעיף של רצח בנסיבות מחמירות. המחלוקת בין היחידה החוקרת לפרקליטות נמשכת עד לרגעים אלו, וההכרעה הסופית צפויה להתקבל רק בסמוך להגשת האישום. במקביל, המשטרה המליצה לייחס לחשוד המרכזי ולמספר נערים נוספים עבירה של רצח בצוותא, מתוך הבנה כי פעלו יחד בזירה.

זירת הרצח בפתח תקוה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

ראיות לתכנון מראש

כזכור, בחקירה עלו ממצאים מדאיגים המצביעים על כך שהאירוע לא היה התפרצות אלימה ספונטנית. חוקרי יל"פ שרון במחוז מרכז מחזיקים בתיעודים וממצאים שמצביעים לא רק על האלימות הקשה אלא גם על ניסיון מכוון לשבש את החקירה ולהעלים ראיות.

על פי הדיווחים, זמן קצר לאחר הרצח תועדו החשודים כשהם מחליפים בגדים. חלקם הגיעו לזירה עם שכבת לבוש נוספת מראש, הסירו אותה לאחר המעשה והשליכו את הבגדים בניסיון לטשטש עקבות. בנוסף נאספו עדויות ותכנים מתוך קבוצות פנימיות ברשתות החברתיות, שבהם נשמעים לכאורה מסרים הקוראים להשליך בגדים ולהימלט מהמקום.

נרות זיכרון בזירת הרצח בפתח תקוה ( צילום: יהודה ג. )

דרישת המשפחה: 'למצות את הדין עם כולם'

עורכת הדין רעות רחמן, המייצגת את משפחת זלקה, מסרה בתגובה לדברים: "הבהרנו הערב שאנחנו מצפים שכתב האישום ישקף חומרה מרבית לגבי כל אחד ואחד מהמעורבים ברצח הזה של ימנו ז"ל. יש מספיק ראיות נגד כל 19 החשודים, כדי שניתן יהיה למצות את הדין עם כל אחד ואחד מהם - ולהגיש נגדם כתבי אישום".

"יש למצות את הדין עם כל מי שהיו חלק מהאירוע הזה - וזה המסר שצריך לצאת מהפרקליטות", הוסיפה עו"ד רחמן. "צריך להחזיר את תחושת הביטחון, ואנחנו מצפים שהדבר ישתקף גם בתוך כתבי האישום שיוגשו".

בני משפחת זלקה הדגישו בעבר כי הם רואים במאבק המשפטי הזה מאבק חברתי של כלל הציבור, וקראו למערכת המשפט להטיל ענישה מקסימלית שתייצר הרתעה ותמנע את הרצח הבא. "אם זה קרה כאן, באזור יוקרתי ובמקום מרכזי, זה יכול לקרות בכל מקום", אמרו בני המשפחה בשיחה כואבת בזירת הרצח.

פתח תקווה התאחדה במעמד הרב יגאל כהן לזכרו של ימנו זלקה ז"ל ( צילום: נועם אליהו )

רקע: גל אלימות בקרב בני נוער

רצח ימנו זלקה ז"ל התרחש על רקע גל אלימות מדאיג בקרב בני נוער בישראל. נתונים שהוצגו לאחרונה במרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביעים על עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו נגד בני נוער - מכ-5,400 בשנה הקודמת ליותר מ-6,800 בשנת 2024/25, עלייה של כ-26%.

בדיון חירום שהתקיים בוועדה לזכויות הילד בכנסת, הציגו גורמי אכיפה את החששות מהמגמה המדאיגה. נצ"מ אבי אוחיון, רמ"ח נוער ומשפחה במשטרת ישראל, ציין כי "בסוף שנת 2024 התקיים דיון רחב בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים ובו הוצגו נתונים שלפיהם חלה לכאורה ירידה בעבריינות הנוער ובפתיחת תיקים לבני נוער אבל צריך לומר ביושר כי הדבר לא בהכרח טוב".