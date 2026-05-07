כיכר השבת
50 אלף או 10 אלפים? תיעוד עוצר נשימה ממעוף הציפור ממעמד ההדלקה של רבי מיילך

צפו בתיעוד עוצמתי מהמעמד הענק שסחף רבבות: המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בהדלקת ליל ל"ג בעומר בלב ירושלים • בעוד וב'שטיבלעך' מתווכחים על מספר המשתתפים – 50 אלף או 10 אלפים – הצלם אבי סול מגיש תיעוד ייחודי מרחפן שתיעד את הים האנושי מלמעלה (חסידים)

תיעוד רחפן ממעמד ההדלקה של רבי אלימלך בידרמן
ירושלים של מעלה רעדה השבוע בליל ל"ג בעומר. במשך שעות ארוכות חגגו רבבות במחיצתו של המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, במעמד הדלקה עוצמתי שסחף אליו קהל מכל גווני הקשת הירושלמית.

במשך שעות ארוכות לפני ההדלקה, הלהיב ר' מיילך את הקהל בדברי כיבושין וניגוני דבקות מרטיטי לב. רגע השיא הגיע כשעתיים לאחר חצות הלילה, אז הועלתה האבוקה שסימלה את הדלקת הלבבות של אלפי המשתתפים, שהתמזגו לשירה אחת אדירה.

כמדי שנה, גם הפעם צפו ועלו הדיונים וה"קונספירציות" סביב מספר המשתתפים המדויק. בעוד יש הטוענים כי במקום נכחו למעלה מ-50 אלף איש, אחרים העריכו את הכמות ב-30 אלף, והיו גם קולות שניסו לצנן את ההתלהבות עם הערכות של כ-10 אלפים בלבד. מה שבטוח - העין לא יכלה להכיל את עוצמת הקהל שגדש כל סנטימטר פנוי באזור המעמד.

בזמן שרוב הצלמים בשטח התמקדו בניסיון לתפוס את פניו המלהיבות של המשפיע או את במת הכבוד מלמטה, הצלם אבי סול החליט להביא את הזווית המנצחת. הוא העלה רחפן לאוויר במטרה אחת: לתפוס את הים האדיר של האנשים ברגע אחד, מזווית שממחישה את הגודל הבלתי נתפס של האירוע.

תיעוד רחפן ממעמד ההדלקה של רבי אלימלך בידרמן (צילום: אברהם יברקן)
