הפגנה בכביש 4

סערת הגיוס עולה שלב: הרחוב החרדי בבני ברק ובאזור המרכז נערך היום (חמישי) לשיבושי תנועה קשים, זאת בעקבות הוראתו של הגאון רבי צבי פרידמן, מרבני הפלג הירושלמי, לצאת ולהפגין נגד גל המעצרים של בחורי ישיבות שנמשך לאורך כל השבוע האחרון.

הזעם בקרב חוגי הפלג התפרץ בעקבות מבצע מעצרים ארצי שנערך בלילה שבין שלישי לרביעי. כוחות של המשטרה הצבאית פשטו במקביל על בתי תלמידי ישיבות בשלוש ערים שונות: הרצליה, תל אביב ודימונה. האירוע הדרמטי ביותר נרשם בהרצליה, שם בשעה 4 לפנות בוקר פרצו שוטרים לביתו של תלמיד מישיבת "חזון מרדכי". על פי עדויות המשפחה, השוטרים ניצלו פתיחת דלת בשוגג כדי לפרוץ פנימה ולבצע חיפוש ברוטלי בתוך הבית. מעצר זה מצטרף למעצרו של הבחור נתנאל יהודה, ולמקרה נוסף בו בחור ישיבה "נפל במלכודת" כאשר התבקש לצאת לאסוף חבילה מחוץ לישיבה ונעצר מיד על ידי המשטרה הצבאית.

בעקבות האירועים, הורה הגר"צ פרידמן לתלמידיו לצאת לרחובות. על פי התכנון, ההפגנות צפויות להתחיל היום בשעות אחה"צ המוקדמות, סביב השעה 17:00, במוקדים מרכזיים בבני ברק ובכבישי הגישה לאזור המרכז.

החשש הגדול במערכת הביטחון הוא מפני כאוס תחבורתי כולל בערב שבת קודש, בדיוק בשעות שבהן אלפי ילדים חוזרים ממוסדות החינוך וההכנות לשבת נמצאות בשיאן. אולם מעבר לחסימות הצפויות, המשטרה עוקבת בדאגה אחרי שיטת הפעולה החדשה והמפתיעה של פעילי הפלג.

כזכור, רק לפני שבוע וחצי הופתעו כוחות הביטחון כאשר המפגינים לא הסתפקו בצמתים, אלא הגיעו עד לביתו הפרטי של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון ופרצו פנימה. כעת, נערכים במשטרה לתרחיש דומה, כאשר איש אינו יודע מהו היעד המדויק שתכננו המפגינים להיום. במערכת הביטחון חוששים כי מוקדי המחאה המוכרים בבני ברק הם רק "מסך עשן" לפעילות פרובוקטיבית במקום אחר שטרם נחשף, מה שמאלץ את כוחות המשטרה להיערכות שיא בכל רחבי גוש דן והדרום

"אל תפגעו בילדים המיוחדים"

לצד המחאה, עולה קול זעקה מכיוון לא צפוי. אחד ממנהלי המוסדות לילדים מיוחדים פנה בקריאה נרגשת לציבור המפגינים: "תחוסו על נפש האומללים".

לדבריו, בהפגנה הקודמת נלכד רכב הסעות מלא בילדים מיוחדים למשך למעלה משעתיים. "חלק מהילדים לא קיבלו את הכדורים בזמן, הנזק שנגרם להם הוא קשה מנשוא", הוא מתריע. המנהל טוען כי בסופו של דבר, מי שסובל מהחסימות הם בעיקר תושבי בני ברק החרדים, בעוד הציבור הכללי מוצא דרכים חלופיות. "הנזק הוא רק לעצמנו, לציבור ירא ושלם שנתקע בכבישים בדרך לביתו".