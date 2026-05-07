*ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה היום (חמישי) בקולו לחיסול מפקד כוח רדואן של חיזבאללה אמש בביירות.

״אתמול בערב חיסלנו בלב ביירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה", אמר נתניהו. "זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון".

ראש הממשלה הבהיר כי אין שום הסכמה מצד ישראל שלא לחסל מחבלים בכירים בלבנון: "הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו ועל יישובינו ממפקדת הטרור הסמויה שלו בביירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. אז הוא קרא - וזה כבר לא יקרה."

נתניהו התפאר בחיסול המחבלים בדרום לבנון: "בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה״ל.

כרטיס כניסה לאזרחות: פושע כבד לא יגורש מהמדינה בגלל נאגטס עוף דני שפיץ | 14:00

אותו הדבר אנחנו עושים בעזה - חיסול חוליות טרור, כולל אתמול. אני אומר לאויבים שלנו בצורה הברורה ביותר: לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל - דמו בראשו. תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם!״.

כזכור, צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) באופן רשמי על חיסולו של אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו העילית של ארגון הטרור חיזבאללה. המפקד חוסל בתקיפה מדויקת שבוצעה ברובע הדאחייה שבביירות, מעוזו של הארגון.

התקיפה בוצעה בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, כפי שפורסם בהודעה משותפת זמן קצר לאחר המבצע. "מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל", נמסר בהודעה. "לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח".

על פי הנתונים שפרסם צה"ל, ע'אלב בלוט מילא במשך שנים שורה של תפקידים מרכזיים ביחידת 'כוח רדואן', כאשר בתפקידו האחרון שימש כמפקד היחידה כולה. בעבר כיהן כמפקד המבצעים של היחידה, תפקיד שבמסגרתו היה אחראי על המוכנות והדריכות הלחימתית של מחבלי הארגון.

במהלך המלחמה הנוכחית ובתקופה האחרונה בפרט, הכווין ע'אלב בלוט את מחבלי 'כוח רדואן' ופיקד על עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בין פעולות הטרור שהוביל: ירי נ"ט לעבר כוחותינו והפעלת מטעני נפץ נגד לוחמים.