קלוויס דישה, אזרח אלבני בן 39 שנכנס לבריטניה באופן בלתי חוקי בשנת 2001 תחת שם בדוי, הצליח לזכות בערעור נגד גירושו מהמדינה על אף עברו הפלילי. דישה, שנדון בעבר לשנתיים מאסר לאחר שנתפס עם כ-250,000 ליש"ט במזומן שהושגו מפעילות פלילית, עמד בפני ביטול אזרחותו וגירוש חזרה לאלבניה.

התפנית המדהימה בתיק הגיעה כאשר עורכי דינו טענו כי הגירוש יהיה "קשה באופן בלתי סביר" עבור בנו, המכונה "C". לפי הדיווחים, הילד סובל מרגישויות חושיות ומתזונה מוגבלת מאוד, והטיעון המרכזי היה שהוא "לא יאכל את סוג נאגטס העוף שזמינים בחו"ל".

השופטת לינדה ולוסו קיבלה את הערעור על בסיס סעיף 8 לחוק זכויות האדם, וקבעה כי טובת הילד היא להישאר בבריטניה, המדינה היחידה שהוא מכיר. הפסיקה עוררה ביקורת חריפה מצד פוליטיקאים, ביניהם נייג'ל פרג' שטען כי המקרה ממחיש את האבסורד שבחוקי זכויות האדם הנוכחיים. משרד הפנים הבריטי מסר כי הוא בוחן את פסק הדין ושוקל להגיש ערעור נוסף.