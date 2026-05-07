רעייתו של הרב הנערץ זצ"ל | הלכה לעולמה הרבנית של 'רמת השרון'

בשורה מעציבה הבוקר (חמישי) מרמת השרון: הרבנית מרת מאירה אדלשטיין ע"ה, מי שהייתה עזר כנגדו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל בפרק האחרון של חייו, הלכה לעולמה בגיל 89.

סיפור חייה של הרבנית ע"ה נחשב לאחד מסיפורי התשובה המופלאים והמרגשים של דורנו. בשנותיה המוקדמות, הייתה אחת הדמויות המוכרות והמוערכות בעולם התרבות הישראלית.

בשנת תשמ"ב, בעוד היא בשיא הצלחתה המקצועית, החלה הרבנית תהליך עמוק של חזרה בתשובה. באומץ לב נדיר ובעקביות, החליטה לפרוש לחלוטין מעולם המשחק ולהקדיש את חייה לעבודת ה'. היא שינתה את שמה למירה, ובהמשך למאירה, וקיבלה על עצמה אורח חיים של פרישות וצניעות מופלגת.

בזיווגה השני נישאה להגאון רבי אברהם לואיס זצ"ל, מתלמידי ה"חזון איש" ומראשוני תלמידי ישיבת קמניץ, שהיה ידוע כצדיק ופרוש. היא עמדה לימינו במסירות עד לפטירתו בשנת תשע"ב.

לאחר פטירת בעלה, שידך אותה רבה של שכונת 'רמת אלחנן' הגאון רבי יצחק זילברשטיין בזיווג שלישי אל הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, רבה של רמת השרון.

למרות גילה המתקדם, זכתה הרבנית לשמש את הגר"י אדלשטיין זצ"ל בשנותיו האחרונות במסירות אין קץ, כשהיא מהווה עזר כנגדו בהנהגת הקהילה ברמת השרון ובקבלת קהל האלפים שצבאו על דלתם לבקשת ברכה ועצה.

מכריה מספרים על אישה בעלת אצילות נפש יוצאת דופן, שכל חייה היו חטיבה אחת של אמונה וביטחון. "היא הייתה דוגמה חיה לכך שניתן לעזוב את הבלי העולם הזה ולהתקדש בקדושה עליונה", אמרו בקהילה הבוקר.

הרבנית הותירה אחריה בן וצאצאים ההולכים בדרך התורה. על מועד הלווייתה תבוא הודעה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.